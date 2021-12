“De eerste piketpaaltjes staan in de ontwikkeling van DeFi”

De zomer van 2021 gaat de boeken in als de zomer van Decentralized Finance, beter bekend als DeFi. De ontwikkeling ervan gaat snel en het wordt steeds duidelijker wat we ermee kunnen. Maar wat is DeFi precies? En wat kan de CFO ermee? Executive Finance sprak hierover met Philip Gradwell, hoofdeconoom bij Chainalysis.

Om te beginnen bij het begin: Wat is DeFi? DeFi, in het Nederlands gedecentraliseerde financiering, is een beweging die gedecentraliseerde netwerken en blockchain gebruikt om traditionele producten om te zetten in vertrouwensvolle en transparante protocollen. De protocollen werken zonder tussenpersonen. Gradwell: “Het doel van DeFi is een financieel systeem creëren dat openstaat voor iedereen. De behoefte aan vertrouwen in een centrale partij wordt beperkt tot een minimum. Smart contracts vormen hiervoor de basis. Deze maken het mogelijk overdrachten en overeenkomsten op de blockchain uit te voeren, zonder de tussenkomst van een noodzakelijke centrale autoriteit, zoals een bank.”

Hobbels te nemen

DeFi heeft zijn intrede inmiddels gedaan, maar het is nog lang geen gemeengoed, benadrukt Gradwell. “De eerste piketpaaltjes van de adoptie staan, maar er is nog een aantal hobbels te nemen. DeFi neemt het menselijke aspect over van finance en vervangt dat met computercode. Als er dan dingen onderweg verkeerd gaan, is dat lastig te herstellen omdat je de menselijke inbreng niet hebt. Zo weten we dat er nog veel bugs zitten in de software die moeten worden verholpen. In essentie is het open-source software en dus voor iedereen toegankelijk. Het gebruikt de techniek achter blockchain. Daar schuilen gevaren in, want als een gebruiker met de verkeerde intenties een bug ontdekt, kan die er met het geld vandoor gaan. Aan de andere kant is DeFi er ook bij gebaat dat de bugs worden verholpen en dus zijn oplossingen nooit ver weg.”

Nauwelijks sprake van regulering

Een tweede hobbel is regulering, stelt Gradwell. “Op de DeFimarkt is tot op heden niet of nauwelijks sprake van regulering. Die verantwoordelijkheid ligt bij de gebruikers. De vraag is wie de eindverantwoordelijkheid draagt, om te controleren wie er gebruikmaakt van een smart contract. Ik vind dat er software moet komen om witwassen aan te pakken op DeFi-platformen. Er is namelijk bij gebruikers nog veel onduidelijkheid over hoe de geldstromen lopen. Wij krijgen die vraag ook regelmatig, om er maar zeker van te zijn dat het geen crimineel geld is. Zelfregulering is een eerste belangrijke stap om grote organisaties er ook bij te betrekken.”

Datagedreven aanpak

DeFi wordt volwassener en de toenemende beschikbaarheid aan data maakt duidelijk welke risico’s er schuilen achter een investering. “Wat het mooie is aan DeFi en crypto’s in het algemeen, is de zichtbaarheid. Je kunt alle activiteiten zien die er plaatsvinden en van wie of aan wie je je geld leent. Je hebt misschien geen naam, maar je kunt historisch gedrag zien en bij welke activiteiten ze nog meer zijn betrokken. De risico’s kunnen we beheersen door de datagedreven aanpak, maar de data zijn gecompliceerd. Wij proberen het inzichtelijker te maken, zodat mensen makkelijker beslissingen kunnen nemen. Het is zoals in elke nieuwe industrie. Er is veel data over wat er gebeurt, maar welke zijn relevant? In die fase zitten we met DeFi.”

Beleg in stablecoins

Voor CFO’s die zich graag willen onderdompelen in de wereld van DeFi, heeft Gradwell een advies. “Als je geld hebt liggen dat je op de korte termijn niet nodig hebt, beleg dat dan in stablecoins en leen deze uit. Dat is een handeling die we veel zien. Een stablecoin is een betaalmiddel waarmee je snel en goedkoop andere cryptomunten kan kopen en verkopen zonder dat er een bank als tussenpartij voor nodig is. Als je verwacht dat de ene cryptomunt gaat dalen in waarde, gebruik je het om een andere cryptomunt te kopen. De waarde van een stablecoin komt overeen met ‘normaal’ geld. De minder avontuurlijke CFO geef ik het advies op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Want DeFi en cryptovaluta gaan de economie ingrijpend veranderen. Het heeft tijd nodig, maar het is heel interessant om te volgen.”

Wat doet Chainalysis?

Chainalysis is een blockchaindataplatform. Het levert gegevens, software, diensten en onderzoek aan overheidsinstanties, beurzen, financiële instellingen en verzekerings- en cyberbeveiligingsbedrijven in meer dan zestig landen. De gegevens zorgen voor onderzoeks-, compliance- en marktinformatiesoftware die is gebruikt om enkele van ‘s werelds meest spraakmakende strafzaken op te lossen en de toegang van consumenten tot cryptocurrency veilig groter te maken.

