De overname van de Emté-supermarkten: kat in de zak?

Heeft Sligro aan Jumbo en Coop een kat in de zak verkocht? Op die vraag besliste de rechtbank Amsterdam onlangs in het voordeel van Sligro. De supermarkten Jumbo en Coop hadden Sligro’s supermarktdochter Emté ruim drie jaar eerder overgenomen, en toen nadien bleek dat de winstgevendheid van Emté tegenviel, vorderden zij veel geld terug. Maar de rechtbank wijst de vordering af.

Een interessant vonnis voor de overnamepraktijk, zo kunnen we de uitspraak van de rechtbank over deze ‘supermarktruzie’ wel noemen. Sligro – bekend van de groothandels – was ook eigenaar van Emté, een supermarktketen waarvan marktaandeel en winstgevendheid maar niet vooruit bleken te komen. Daarom was het geen verrassing toen Sligro medio 2017 aankondigde dat zij ging ‘onderzoeken welke alternatieve strategie voor onze retailactiviteiten de meeste waarde creëert’. Dit vormde voor concurrenten Jumbo en Coop aanleiding om samen per brief aan Sligro ongevraagd een niet-bindend bod (van 250 miljoen euro) uit te brengen op de Emté-supermarkten.

Biedingsproces

De spontane bieding werd bij Sligro vermoedelijk beschouwd als aanwijzing dat er zeker belangstelling zou zijn voor een overname van Emté, want eind 2017 startte Sligro een competitief biedingsproces, met zakenbankiers van ING. Er volgden indicatieve biedingen van drie bieders, waaronder een bod van Jumbo en Coop van 265 miljoen euro. Dat was kennelijk genoeg om toegelaten te worden tot de volgende fase van het biedingenproces, waarin nog een andere bieder meedong.

Jumbo en Coop moeten behoorlijk gretig zijn geweest, want uit het vonnis blijkt dat zij, alvorens hun boekenonderzoek te beginnen, hun bod verhoogden tot 360 miljoen euro. Daarna begon het ‘due diligence’-onderzoek, vonden expertsessies plaats, ontvingen bieders ‘trading updates’ en kregen ze het door Sligro voorgestelde overnamecontract gepresenteerd. Tot zover niets bijzonders. Uit de verstrekte informatie bleek onder meer dat de brutowinstmarge van Emté bijna 25 procent bedroeg.

Op 1 maart 2018 brachten Jumbo en Coop een bindend bod uit van 400 miljoen euro. Dit bod was veel hoger dan dat van de andere bieder, waarna Sligro exclusief met Jumbo en Coop verder onderhandelde, totdat overeenstemming werd bereikt over een koopprijs van 410 miljoen euro. Medio mei 2018 werd het overnamecontract getekend, gevolgd door levering van de aandelen in juli 2018.

Bezorgdheid

Enkele maanden later ontstond bij Jumbo en Coop bezorgdheid over achterblijvende winstmarges bij Emté. Na onderzoek door EY en Deloitte stuurden Jumbo en Coop in september 2019 een ‘claim notice’ naar Sligro, waarin zij stelden dat Emté een lagere brutowinstmarge had (namelijk circa 20 procent) dan aan hen was voorgespiegeld in de onderhandelingen. Tegelijkertijd dienden Jumbo en Coop een verzoek in tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. Negen maanden later werden in de rechtbank Oost-Brabant zeven getuigen verhoord, waaronder de ceo en de cfo van Sligro. Intussen werden de Emté-supermarkten allemaal omgebouwd tot Jumbo of Coop.

In de Rechtbank Amsterdam vorderden Jumbo en Coop een verklaring voor recht dat Sligro bepaalde in het overnamecontract gegeven garanties had geschonden, plus veroordeling van Sligro tot een schadevergoeding (begroot op 83 miljoen euro).

Duidelijk onvrede prestaties

Maar bij de rechtbank vangen ze bot. De rechtbank benadrukt dat Sligro niet heeft gegarandeerd dat Emté ook onder de nieuwe eigenaren een brutomarge van bijna 25 procent zou kunnen behalen, en dat ‘niet uit het oog [kan] worden verloren’ dat de aanleiding voor de verkoop nu juist was dat Sligro ontevreden was over Emté’s prestaties. Jumbo en Coop wisten dat, want na Sligro’s publiekelijke uiting van die ontevredenheid hadden zij juist (ongevraagd) een bod uitgebracht.

En ook, zo zegt de rechtbank, moet voor de kopers duidelijk zijn geweest dat Emté een kleine speler was die binnen het Sligro-concern ‘het aanmerkelijk minder sterke merk’ was, en dat het synergievoordeel dat Emté had doordat ze samen met Sligro kon inkopen, na de verkoop zou wegvallen.

De vordering wordt afgewezen. Sligro hoeft niets terug te betalen. Het is voor de kopers te hopen dat de sterke verkopen van supermarkten in coronatijd de pijn wat hebben verzacht. En verder blijkt opnieuw: ‘caveat emptor’ (ofwel koper, wees op je hoede).

Auteur: Mr. H.L. (Herman) Kaemingk

