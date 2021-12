Dure energie duwt inflatie tot hoogste niveau sinds 1982

Het dagelijks leven is in november 5,2 procent duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen die Nederlanders voor goederen en diensten betalen zijn sinds september 1982 niet meer zo hard gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gas en elektriciteit werden fors duurder, maar ook kleren stegen in prijs. De inflatie was vorige maand fors hoger dan de 3,4 procent in oktober.

Elektriciteit was driekwart duurder dan in november vorig jaar. Gas steeg ruim de helft in prijs en benzine was ruim 31 procent duurder dan een jaar eerder. Voor kleding moesten Nederlanders ruim 5 procent meer betalen. Eten en drinken werd 1,1 procent duurder, waarmee de prijzen voor voedingsmiddelen veel harder opliepen dan in oktober. Onder andere koffie, aardappelen en fruit kostten meer.

Naar boven bijgesteld

Het beeld komt overeen met dat van vorige week. Toen meldde Europees statistiekbureau Eurostat al dat de volgens Europese meetmethoden vastgestelde inflatie voor Nederland, volgens voorlopige cijfers, op 5,6 procent uitkwam in november. Dat was het hoogste cijfer sinds de metingen in 1997 begonnen. Het CBS heeft dit cijfer nu nog eens naar boven bijgesteld tot 5,9 procent.

Niet van plan in te grijpen

De inflatie voor alle eurolanden samen tikte ook een nieuw record aan. De Europese Centrale Bank, die als taak heeft de inflatie rond de 2 procent te houden, is ondanks de sterk oplopende prijsstijgingen niet van plan in te grijpen. Nog altijd zijn de rentes op historisch laag niveau. Goedkoop geld stimuleert doorgaans de inflatie.

Oorzaken zijn tijdelijk

De oorzaken achter de hoge inflatie zijn tijdelijk, oordelen de beleidsmakers van de centrale bank voor de eurozone vooralsnog. De hoge prijzen zijn onder meer te wijten aan een inhaalslag die de industrie moest maken door het verrassend snelle economische herstel van de coronacrisis. Daarnaast zorgde de pandemie in 2020 nog voor erg lage inflatie, soms zelfs prijsdalingen, zo voeren ze aan.

