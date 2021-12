Ewout Hollegien is door de Raad van Commissarissen (RvC) benoemd als lid van de Raad van Bestuur en CFO van a.s.r. Hij werd benoemd nadat hij zichzelf had voorgesteld tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Hollegien is per 1 december begonnen in zijn functie en eindigt bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2025. Hollegien volgt Annemiek van Melick op, die op 12 oktober jl. is teruggetreden uit de RvB van a.s.r. om CFO van NN Group te worden.

Volg Executive Finance op LinkedIn!