Finance week: UMG maakt debuut in AEX

De komende beursweek staat vooral in het teken van macro-economische cijfers en dan met name uit de Verenigde Staten. Verder maakt in Amsterdam Universal Music Group (UMG) zijn opwachting in de AEX-index. Het muzieklabel maakte onlangs zijn debuut op het Damrak en stoot nu verzekeraar ASR uit de leidende index in Amsterdam.

Beleggers staan zo kort voor kerst voor een verkorte beursweek. Wall Street en Frankfurt blijven vrijdag dicht. In onder andere Amsterdam, maar ook in Londen en Parijs, wordt die dag een halve sessie afgewerkt.

Nieuwe indeling indexen

De beursweek begint maandag onder andere met cijfers van de Amerikaanse sportwinkelketen Nike en het eveneens Amerikaanse chipconcern Micron Technology. Per maandag geldt ook de nieuwe indeling van de indexen in Amsterdam. Ook zal de recente beslissing van de Amerikaanse Federal Reserve om de coronasteun voor de economie sneller te gaan afbouwen vanwege de hoge inflatie nog na-ijlen op de markten.

Een dag later gaat de aandacht onder andere uit naar cijfers over het Europese consumentenvertrouwen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt die cijfers die dag ook voor Nederland. Ook komt het statistiekbureau met cijfers over bedrijfsinvesteringen en de consumptie door huishoudens.

Blik op olieprijzen

De aandacht van beleggers gaat ook uit naar nieuwe cijfers over de huizenprijzen in Nederland. Vanuit de Verenigde Staten, de grootste economie van de wereld, volgt een laatste berekening van de economische groei in het derde kwartaal van dit jaar. Dat is de derde raming. Verder worden ook Amerikaanse cijfers bekend over de woningverkopen. Daarnaast houden de markten de ontwikkeling van de olievoorraden scherp in de gaten. Daaruit kan mogelijk opgemaakt worden of en in hoeverre de omikronvariant van het coronavirus de vraag naar brandstof raakt.

Deze week volgen daarnaast cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Ook worden nog data bekend over de orders van duurzame goederen, spullen die doorgaans een langere levensduur hebben.

De laatste dag voor kerst meldt het CBS onder andere cijfers over de economische groei en de overheidsfinanciën in het derde kwartaal. Daarnaast volgen data over de financiën van huishoudens en ondernemingen. Verder is er nog de publicatie van de wereldhandelsmonitor.

