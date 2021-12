Follow This gaat ook bij Exxonmobil klimaatresoluties indienen

De milieu-activistische aandeelhouder Follow This wil voor het eerst ook klimaatresoluties gaan indienen bij het grote Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil. Dat deed de groep eerder al bij branchegenoten zoals Shell, BP en Chevron.

Follow This wil in 2022 moties indienen tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen bij minstens acht Amerikaanse en Europese producenten van fossiele brandstoffen. De klimaatbeleggers eisen dat de bedrijven hun uitstoot sneller terugdringen.

Harde doelen voor CO2-vermindering

De aandeelhouders van Chevron stemden eerder dit jaar in meerderheid voor een klimaatresolutie van Follow This. Die riep het concern op als eerste Amerikaanse bedrijf harde doelen te stellen om onder meer CO2-uitstoot te verminderen. Het was het zoveelste teken dat olie- en gasbedrijven, waaronder ook Shell, onder toenemende druk komen te staan ​​om milieuproblemen aan te pakken. Chevron deed uiteindelijk nieuwe beloftes over het terugdringen van de CO2-uitstoot, maar kritische aandeelhouders zijn daarover niet tevreden.

Shell met eigen klimaatplannen

Follow This is in Nederland vooral bekend van het eigen klimaatvoorstel dat het al jaren ter stemming laat brengen op de aandeelhoudersvergaderingen van Shell. Daar begon de groep mee in 2016. De pogingen zijn telkens door een meerderheid van de aandeelhouders verworpen, hoewel het aantal voorstemmen wel groeide. Dit jaar kwam Shell ook met eigen klimaatplannen. Die kregen wel goedkeuring van genoeg aandeelhouders. Maar Follow This vindt de door Shell gekozen weg niet voldoende.

Aarde kan 1,5 graad opwarmen

VN-klimaatpanel IPCC meldde eerder dit jaar dat de aarde in de komende twee decennia met 1,5 graad kan opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De auteurs van het rapport concludeerden dat de mensheid ontegenzeggelijk verantwoordelijkheid draagt voor het opwarmen van de aarde.

