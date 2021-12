Hoe u dit jaar uw goede voornemens wel waarmaakt

Rond de jaarwisseling is er voor veel mensen en organisaties een moment van zelfreflectie. Wat ging er goed? Wat kon er beter? Een enkel geval daargelaten bekruipt bij veel mensen het gevoel om voornemens voor het nieuwe jaar te formuleren. Meestal komt daar maar weinig van terecht. Zonde, want dankzij HabitHacking is het veel makkelijker om uw gewoonten te veranderen.

Meer sporten, een betere work-life balans, pro-actief feedback geven… voornemens komen in allerlei soorten en smaken. Maar gedrag is hardnekkig en daarom falen veel van de voornemens al voor het einde van januari. Uit data van Strava en Deliveroo blijkt dat we al na 2,5 week stoppen met sporten en na 3 weken alweer aan het fastfood zijn. Gedeprimeerd vertellen we onszelf dat we de wilskracht missen om door te zetten. Maar dat is fout.

Omgekeerde wilskracht causaliteit

Uit onderzoek blijkt dat wilskracht een belangrijke factor is voor het bereiken van je voornemens. Wat de meeste mensen alleen niet weten is dat we de causaliteit van wilskracht en het ontwikkelen van nieuwe gewoonten verkeerd om hebben. We zien deze mensen succesvol zijn met het ontwikkelen en vasthouden van nieuwe gewoonten en roepen vol ontzag ‘wat een wilskracht!’. Maar wat blijkt? Deze mensen blijken bewust of onbewust technieken te gebruiken om makkelijker nieuwe gewoonten te ontwikkelen. Dus in plaats van uzelf de schuld te geven dat u niet de wilskracht zou hebben om nieuwe gewoonten vol te houden, kunt u beter doen wat zij doen. De juiste technieken gebruiken.

Geen zilveren kogel

Wat zijn die technieken? Eén van de belangrijkste inzichten in de gedragspsychologie is dat er helaas geen zilveren kogel is voor gedragsverandering. Dat komt doordat gedrag in hoge mate contextafhankelijk is. Bij sommige mensen werken wekkers op hun telefoon geweldig, andere klikken ze gewoon weg. Het enige wat wel als universeel mag worden beschouwd is het systeem waarop ons gedrag werkt.

–> Lees ook: Meer verdienen door betere mentale modellen

HabitHacking

In de kern draait gedrag om drie stappen. Een aanleiding of prikkel gevolgd door de actie waarna een beloning volgt. Op elke stap kun je technieken toepassen om het ontwikkelen van nieuwe gewoonten te vergemakkelijken. Daar kunt u continu mee spelen. Werkt iets niet? Geen punt. Het ligt niet aan uw wilskracht weet u nog? Ga gewoon terug naar de tekentafel en probeer iets nieuws. Dit is HabitHacking.

Stel, u wilt rennen. Stel uzelf dan de vraag: Hoe kan ik het makkelijker maken? Een manier is om uw doel bizar laag te stellen. Bijvoorbeeld: alleen de straat op en neer rennen. Let op, uw doel is (nog) niet om een marathon te rennen. Uw doel is om een gewoonte te ontwikkelen. Werkt dit? Top! Zet gewoon na elke week een tandje bij en evalueer. Lukt het een keer niet? Beoordeel waarom dit was en kijk of u die prikkel kunt wegnemen.

Er mag dan geen zilveren kogel zijn, door methodisch te werk te gaan en continu nieuwe technieken toe te passen kunt u wel degelijk uw voornemens halen.

Auteur: Job ten Bosch, managing director van Debatrix

Volg Executive Finance op LinkedIn!