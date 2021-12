Kabinet verlengt steunpakket, trekt nog eens 4,4 miljard euro uit

Bedrijven kunnen voor de periode tot eind maart loonsteun en tegemoetkoming van de vaste lasten (TVL) aanvragen. Omdat de coronaregels langer gelden, wordt ook de steun verlengd. Het demissionaire kabinet trekt in totaal nog eens 4,4 miljard euro uit voor steun.

Voor loonsubsidie NOW gaan mogelijk andere voorwaarden gelden dan de afgelopen tijd. “Een aantal zaken moet nog worden uitgezocht”, zegt het kabinet daarover. Bedrijven die een tegemoetkoming van de vaste lasten willen aanvragen, hebben nog steeds met dezelfde voorwaarden te maken. Of ondernemers nog langer belastinguitstel krijgen dan tot 31 januari, wordt volgend jaar besloten.

De garantieregeling en tegemoetkoming voor evenementen worden tot en met het derde kwartaal van volgend jaar verlengd. De eerste drie maanden geldt een subsidiepercentage van negentig procent, daarna van tachtig procent. De precieze voorwaarden worden begin volgend jaar bekendgemaakt. De culturele sector krijgt bijna 60 miljoen euro aan compensatie en 25 miljoen euro aan leningen.

Steun op lange termijn

Het kabinet hoopt in de eerste drie maanden van 2022 meer te kunnen zeggen over de steun op lange termijn. Hoewel de steun ondernemers helpt, is het ook “verstorend voor de economie en komt het belastinggeld niet altijd op de juiste plekken terecht”. Omdat we langer met corona moeten leven, wil het kabinet ook “een nieuwe balans” vinden tussen ondernemingsrisico’s en steun wegens maatregelen die door de overheid zijn opgelegd.

