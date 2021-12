Kijk terug: webinar over elektronische handtekening

Wat is een elektronische handtekening en hoe kun je deze op de finance-afdeling gebruiken? In hoeverre is de elektronische handtekening te vertrouwen voor financiële transacties, contracten en documenten? Is deze rechtsgeldig?

Dat soort vragen kwamen tijdens het webinar op donderdag 9 december 2021 van Executive Finance, Controllers Magazine en Docusign aan bod. Sprekers waren Kevin Keij, Strategisch Account Executive bij Docusign, en Berend van der Eijk, Advocaat bij Bird&Bird. Moderator was Ronald Bruins, hoofdredacteur van Executive Finance.

Bekijk hieronder het webinar terug

Wat is een elektronische handtekening?

Het webinar ging over wat een elektronische handtekening nu eigenlijk is. Keij citeerde daarbij de Rijksoverheid: “Een elektronische handtekening of digitale handtekening is een elektronische variant van een handgeschreven handtekening. Een elektronische handtekening bestaat uit elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan een digitaal document. Er is een verschil tussen een gewone elektronische handtekening en een gekwalificeerde elektronische handtekening.”

Gekwalificeerde elektronische handtekening

Een meer geavanceerde variant is volgens Keij de gekwalificeerde elektronische handtekening. Dit is een elektronische handtekening met een gekwalificeerd certificaat. “Zo’n certificaat hoort bij een digitale code die afzenders aan hun bericht toevoegen. Er zijn speciale organisaties die certificaten uitgeven, de zogeheten certificatiedienstverleners. Agentschap Telecom controleert de certificatiedienstverleners.”

Welke soorten elektronische handtekeningen zijn er?

De Europese eIDAS-verordening introduceerde in totaal drie soorten elektronische handtekeningen in het Nederlandse recht. Deze verordening is op 29 september 2018 ingegaan. Sindsdien moeten publieke organisaties en private organisaties met een publieke taak deze middelen accepteren binnen de digitale dienstverlening.

Van der Eijk legt in het webinar uit: “Allereerst de standaard elektronische handtekening. Dat gaat eigenlijk om elektronische gegevens die verbonden zijn met andere elektronische gegevens die gebruikt worden om te ondertekenen. De geavanceerd elektronische handtekening voegt een ID-verificatie en intentieverklaring toe en koppelt de identiteit van de ondertekenaar aan het document met behulp van een certificaat. En bij geavanceerd komt ook twee-factor authenticatie om de hoek kijken. Als derde hebben we de gekwalificeerde elektronische handtekening waarbij sprake is van een verhoogde ID-verificatie, face to face. Deze staat juridisch gelijk aan een handmatige handtekening. De bewijslast ligt bij de ondertekenaar.”

Heeft de elektronische handtekening dezelfde waarde?

Tot slot: Wanneer heeft een elektronische handtekening dezelfde waarde als een ‘natte’ handtekening? Wetgeving zegt daar het volgende over: een elektronische handtekening heeft “dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, indien de methode die daarbij is gebruikt voor authentificatie voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische gegevens werden gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval.” Van der Eijk: “Als wordt voldaan aan het bovenstaande vereiste, dan is de elektronische handtekening voor het recht gelijk aan de ouderwetse ‘natte’ handtekening.”

Heeft u na het bekijken van het webinar nog vragen?

Stuur een e-mail naar Ronald Bruins, hoofdredacteur van Executive Finance, via ronaldbruins@vakmedianet.nl. Hij brengt u in contact met de experts.

Lees ook

Spoedwet door Eerste Kamer: elektronisch stemmen voor beursfondsen

Stappenplan elektronisch factureren

De opmars van de elektronische factuur

Volg Executive Finance op LinkedIn!