KPMG geeft klimaat prominente plek in controle van beursgenoteerde ondernemingen

KPMG geeft klimaat een prominente plek in controle van beursgenoteerde ondernemingen. Dit stelt Marc Hogeboom, head of assurance van KPMG Nederland. “Vanaf boekjaar 2021 nemen we klimaat expliciet mee in de controleaanpak en accountantsverklaring.”

Daarnaast wordt klimaat een vast agendapunt in presentaties tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Dat is het gevolg van het lidmaatschap van KPMG van de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), die tijdens de afgelopen klimaattop in Glasgow is gelanceerd. “Daarmee committeren we ons aan de netzero-ambities en helpen klanten datzelfde te doen.”

Vaste plaats

“Op deze manier krijgen klimaatrisico’s een vaste plaats in de controle van de jaarrekening. Klimaatrisico’s zijn bijvoorbeeld een mogelijke verplaatsing van een fabriek wegens overstromingsgevaar, veranderend consumentengedrag of de inzet van schonere technologie.”

KPMG geeft aan vooruit te lopen op Europese wet- en regelgeving rondom verdergaande duurzaamheidsrapportage die in de maak is. “Dat is voor veel bedrijven en accountants nieuw terrein”, schrijft Hogeboom. “We moeten snel aan de slag om elkaar uit te dagen en een open dialoog te voeren over transparantie en betrouwbaarheid van duurzaamheidsinformatie. Zo leren we van elkaar met het doel betekenisvolle stappen te zetten op weg naar een duurzame economie.”

