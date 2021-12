MediaMarkt-CFO Peter Kalden stapt over naar RedStar

Peter Kalden is per 15 december jl. benoemd tot CFO van tomatenspecialist RedStar. Kalden was hiervoor CFO bij MediaMarkt. In zijn nieuwe brede rol gaat Peter Kalden leidinggeven aan het finance- en het IT-team en is hij de sparringpartner voor de CEO en andere collega’s in het leadershipteam bij het ontwikkelen en doorvoeren van de businessstrategie van RedStar.

Henri Lambriex, CEO van RedStar: “Peter is een geweldige versterking van ons team. Hij brengt ervaring die wij nodig hebben om onze groeiplannen te realiseren in een zeer dynamische en uitdagende omgeving. Bovendien is Peter een man die past bij het profiel van onze senior leaders. Wij weten dat onze mensen het verschil maken en hebben hem leren kennen als een man met aandacht voor de mens. Wij kijken ernaar uit om samen met hem onze ambitieuze plannen te gaan realiseren.”

Over Peter Kalden

Nadat hij zijn loopbaan is begonnen bij ICI, was Peter Kalden de afgelopen 22 jaar succesvol bij MediaMarkt, Saturn Retail Group (MSRG). In zijn laatste functie was hij CFO België en Luxemburg. Daarvoor was hij o.a. ad interim-CFO Zweden, Finance director België en Luxemburg en Controlling Director Benelux. Hij is zijn loopbaan bij MediaMarkt begonnen in 1999 toen de eerste winkel in Nederland werd geopend.

