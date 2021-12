Met deze leveranciers doet u in 2021 het liefst zaken

Onder lezers van ControllersMagazine en Executive Finance is in juli en augustus online onderzocht met welke bedrijven zij het liefst zakendoen. De resultaten daarvan zijn vandaag gepresenteerd. Deze lijst met partners of choice vormt hét overzicht voor beslissers.

Als CFO bent u officieel vaak geen inkoper, maar wel verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de inhuur van externe professionals en betrokken bij de keuze voor financiële software. Van de financials uit het onderzoek is de overgrote meerderheid betrokken bij de aanschaf van financiële producten en diensten, vooral bij het inhuren van accountants, de aanschaf van specifieke software voor de verwerking van salaris en financiën, en bij de keus voor banken en verzekeraars (zie figuur).

Vaak betrokken bij inkoop

Een aantal zaken valt op. Financials zijn vaak betrokken bij de inkoop van de genoemde categorieën. 79 procent geeft aan betrokken te zijn bij de inkoop van goederen en diensten. Weer 82 procent daarvan is betrokken bij de inkoop van financiële software, waar we partijen als Exact, SAP, Afas, Microsoft, Unit4 en Oracle in de top tegenkomen. Bij accountantskantoren ontloopt de bekendheid van de big four (PwC, Deloitte, EY en KPMG) elkaar niet veel. BDO weet daar knap kort achteraan aan te sluiten. Bij managementconsultants zien we die big four weer terug, maar dan onderbroken door een logische kandidaat op plaats twee: McKinsey & Company. Bij de banken scoren Rabobank, ING en ABN AMRO het hoogste. De meest bekende verzekeraars zijn achtereenvolgens Aegon, Interpolis, Centraal Beheer, Nationale Nederlanden en Aon.

Bekendheid en voorkeur

Wat kunt u nu met dit overzicht? Het Partner of Choice-onderzoek laat zien welke bekendheid, maar ook welke voorkeur uw peers hebben voor bepaalde leveranciers die relevant zijn voor finance professionals. Het is zo de eerste stap voor het maken van de juiste inkoopkeuze. Dat goed inkopen begint met vragen. Wat doen we zelf en wat besteden we uit? Make or buy. Maar ook: welke leveranciers zijn er en welke reputatie hebben ze? Met die vraag helpen we u met het Partner of Choice-onderzoek rechtstreeks. Maar dan nog is het voor u de vraag waar u met uw inkoop of focust. Gaat u voor een lange termijn relatie waarin u waarde creëert, is geld besparen uw belangrijkste drijfveer of wilt u een risico beheersen? Deze uitgangspunten zijn belangrijk om in het begin van het inkoopproces op tafel te leggen en te bespreken.

Doorslaggevend belang

Waarbij we in de markt zien dat het bieden van meerwaarde in de keten vaker van doorslaggevend belang is. Samen met uw leverancier gaat u voor duurzaamheidsdoelen, wilt u het niveau van dienstverlening verhogen of u realiseert samen innovaties. Kortom, uw leverancier wordt kortom meer en meer een strategische partner. Eén waarbij u niet voor een dubbeltje op de eerste rij wilt zitten. Ondanks het feit dat u als financials op de kleintjes let. U weet namelijk drommels goed dat de echte besparing verderop zit. In hecht samenwerken in de keten.

De volledige resultaten zijn gepresenteerd in een digitaal magazine waarin diverse trend uitgebreid worden toegelicht. Dit magazine, dat behalve het hele onderzoek ook interessante achtergrondartikelen biedt, is gratis te lezen op deze pagina.

