Michiel Gilsing nieuwe CFO Vopak

Vopak draagt Michiel Gilsing voor als nieuwe CFO. Hij zou dan in april 2022 de rol overnemen van Gerard Paulides.

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders in april 2022 wordt de benoeming van Gilsing besproken. Hij is sinds 2004 actief in verschillende managementfuncties bij Vopak. Ook heeft hij ruim 25 jaar ervaring in management-, financiële- en business development-sector. Gilsing over zijn benoeming: “Het is een eer om benoemd te worden tot cfo en lid van de executive board van Vopak. Ik dank de raad van commissarissen voor hun vertrouwen en ben verheugd om in de rol van cfo te stappen om de groei te versnellen en waarde te leveren aan de klanten, medewerkers, en aandelhouders. Ook kijk ik ernaar uit om voort te bouwen op het momentum en de sterke bedrijfsfundamentals om Vopak voor de toekomst te positioneren.”

Lees ook: Gerard Paulides, CFO van Vopak: Managen met optimisme

Vierjarige termijn loopt af

Gerard Paulides tradt in 2018 toe tot de executive board, zijn vier-jarige termijn loopt in april 2022 af. Tot 30 juni 2022 begeleidt hij de nieuwe cfo Gilsing begeleiden in zijn nieuwe functie. Paulides: “Ik ben tevreden met de strategische vooruitgang die Vopak de afgelopen vier jaar heeft geboekt en ik ben trots op dit geweldige bedrijf waar ik heb genoten van de samenwerking met Vopak-collega’s. Maar na vier inspirerende jaren wil ik me weer richten op nieuwe uitdagingen. Uiteraard blijf ik me de komende tijd volledig inzetten voor Vopak.”

Bijzonder waardevol geweest

Ben Noteboom, voorzitter van de raad van commissarissen over de voorgenomen benoeming: “De raad van commissarissen waardeert de belangrijke bijdrage die Gerard heeft geleverd en wensen hem het allerbeste voor zijn toekomst. Ook heeft de raad van commissarissen in Michiel een waardige opvolger gevonden. Tijdens zijn carrière is Michiel bijzonder waardevol geweest voor Vopak. Hij brengt een diepgaande ervaring mee naar de rol, heeft diepgaande kennis van ons bedrijf en deelt onze waarden. We hebben er vertrouwen in dat Michiel sterk leiderschap zal leveren en zijn verheugd dat hij deze volgende stap zet terwijl we het bedrijf vooruit helpen. Frits is een bewezen leider met een geweldige staat van dienst in het managen van ons bedrijf. We zijn blij dat hij zijn verantwoordelijkheden als COO kan voortzetten en waarde blijft creëren voor onze aandeelhouders en andere belanghebbenden. Al met al heeft de raad van commissarissen het volste vertrouwen in de nieuwe samenstelling van het dagelijks bestuur met Dick Richelle, Frits Eulderink en Michiel Gilsing om het bedrijf naar de volgende fase te leiden.”

Op 20 oktober 2021 werd al bekend dat Dick Richelle per 1 januari 2022 de nieuwe voorzitter van de executive board van Vopak wordt.

Lees ook

Pensioenen Vopak en Shell horen tot beste van Nederland

Vopak vindt opvolger Jack de Kreij

Digitalisering: een doel op zich of een middel?

Volg Executive Finance op LinkedIn!