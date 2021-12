Monitoring Commissie Corporate Governance Code: Het belang van betekenisvol rapporteren

In het woensdag gepubliceerde Monitoring Rapport over boekjaar 2020 concludeert de Monitoring Commissie Corporate Governance Code dat beursvennootschappen meer betekenisvol kunnen rapporteren over naleving van de Corporate Governance Code.

In dit Monitoring Rapport ligt de nadruk op de kwaliteit van rapportage door vennootschappen over vijf belangrijke thema’s in de Code: langetermijnwaardecreatie, risicobeheersing, cultuur, diversiteit en beloningen. Op basis van het nalevingsonderzoek constateert de Commissie dat de rapportage vaak nog onvoldoende aansluit bij de onderliggende gedragsbepalingen, waardoor op de betekenis van rapportage op deze vijf belangrijke thema’s wordt ingeboet.

Inzicht verkrijgen

In een reactie zegt Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code: “De Commissie wijst op het belang van een goede inhoudelijke rapportage over de gedragsbepalingen in de Code. Door betekenisvolle verslaglegging wordt inzicht verkregen in de dilemma’s die zich voordoen binnen de vennootschap, de bijbehorende afwegingen en de uitkomsten daarvan en de impact op de vennootschap en de met haar verbonden belanghebbenden.”

Belangrijkste bevindingen en conclusies nalevingsonderzoek

In het rapport deelt de Commissie haar belangrijkste bevindingen en conclusies van het nalevingsonderzoek.

De nalevingspercentages die naar voren komen uit de gebruikelijke onderzoeksmethodiek verschillen niet wezenlijk van de uitkomsten in vorige boekjaren. Het gemiddelde nalevingspercentage voor de geselecteerde bepalingen komt voor de vennootschappen met een notering in Amsterdam uit op 93,6% (boekjaar 2019: 94,3%), terwijl dat voor buitenlandse vennootschappen uitkomt op 80,1%.

Uit het verdiepend bureauonderzoek blijkt dat vennootschappen op de geselecteerde thema’s vaak procesmatig rapporteren en daarbij nauw aansluiten bij de letterlijke tekst van de desbetreffende rapportagebepaling, in plaats van dat zij kiezen voor een meer inhoudelijk relevante en betekenisvolle rapportage aan de hand van de aanknopingspunten die de onderliggende gedragsbepalingen bieden.

De Commissie roept vennootschappen dan ook op om de intenties van de Code te omarmen. Het gebruik van standaardteksten (‘boilerplate’) in jaarverslagen past daar niet bij. Betekenisvolle verslaggeving beschrijft niet alleen processen en acties, maar geeft ook inzicht in dilemma’s die zich voordoen, de bijbehorende afwegingen, de uitkomsten daarvan en de impact op de onderneming.

Uit het verdiepend bureauonderzoek blijkt ook dat vennootschappen veelal in beperkte mate ingaan op de samenhang tussen de verschillende thema’s en de aan elkaar gerelateerde bepalingen in de Code. Onderwerpen zoals cultuur en langetermijnwaardecreatie worden vaak niet expliciet met elkaar in verband gebracht in jaarverslagen. Vennootschappen kunnen het kernbegrip lange termijn waardecreatie meer benutten als organiserend principe voor (verslaglegging over) corporate governance.

Koers Commissie

Van vennootschappen wordt steeds meer verwacht dat zij inzicht geven in hoe zij rekening houden met ESG-factoren in hun strategie en hoe zij hun doelen bereiken. In de monitoring over boekjaar 2021 zal de Commissie extra aandacht behouden voor de kwaliteit van rapportage door vennootschappen. Meer inzage in de bestuurlijke opgaves die er liggen, voor welke dilemma’s vennootschappen staan en welke afwegingen ze daarbij maken draagt immers bij aan een klimaat van vertrouwen waarin de ‘licence to operate’ kan worden behouden.

