myBrand verwelkomt Jorg Jansen als CFO

Per 1 december 2021 is Jorg Jansen (44) de CFO van myBrand, SAP- en OutSystems-dienstverlener en -kennispartner. In deze functie is Jansen verantwoordelijk voor een brede portefeuille, bestaande uit onder andere inkoop en finance. Ook heeft hij een sleutelrol in HR, IT en compliance.

In de gesprekken merkte Jansen direct dat er een ‘hele prettige persoonlijke klik was’, zegt hij in een reactie. “Het bedrijf past goed bij mijn karakter en vice versa. De familiaire sfeer maakt dat bij myBrand voelt als thuiskomen. Daarnaast ben ik enorm gecharmeerd van de gedrevenheid van de myBranders, de bedrijfsambities die er liggen en de kansen die het Conclusion ecosysteem biedt. Ik kijk erg uit naar de stappen die we als myBrand de komende jaren gaan zetten. Ik ben trots om onderdeel te zijn van een ambitieus team van ruim vierhonderd professionals en samen te werken aan relevante oplossingen voor onze klanten.”

Veel vertrouwen

Seger Theuns, algemeen directeur bij myBrand, over de aanstelling: “We beginnen met veel vertrouwen aan deze samenwerking; zowel de persoonlijkheid van Jorg als zijn achtergrond zijn complementair aan het huidige directieteam. Na een fantastische samenwerking met Paul Poppelaars, breekt er nu een nieuwe fase aan voor myBrand. Jorg past goed bij de fase waarin het bedrijf zich bevindt. Hij gaat deel uitmaken van het ondernemerschap van het bedrijf; er zit voor hem een mooie uitdaging in de stappen die we de komende jaren willen gaan zetten. Jorgs verbindende kwaliteiten en de waarde die hij hecht aan onderling vertrouwen en samenwerking waren doorslaggevende factoren voor myBrand om hem op deze positie te plaatsen. We zijn trots op hem als aanvulling op ons bedrijf.”

Over Jorg Jansen

Jansen begon zijn carrière bij PwC. Na drie jaar maakte hij de overstap naar Ford Credit als Risk management supervisor en bekleedde hij enkele jaren de functie van Controller bij Harmony Financial Services. Vanuit daar maakte hij binnen deze organisatie de stap naar Manager Finance en naar CFO. Hier was hij verantwoordelijk voor alle finance gerelateerde zaken binnen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Vanaf 2013 was Jansen werkzaam als CFO voor Ista Nederland, waar hij wederom verantwoordelijkheid droeg voor alle financiële zaken en ook de IT-afdeling onder zijn hoede had. Na ruim acht jaar op deze positie, maakt hij zijn vervolgstap naar: myBrand.

