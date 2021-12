NFT-markt groeit sterk maar is maar voor een kleine groep winstgevend

Non-fundable tokens, NFT’s, zijn de nieuwe hype op het gebied van cryptocurrency: in 2021 ging er minstens 26.9 miljoen dollar naar NFT-marktplaatsen en -collecties. De op blockchain gebaseerde digitale items verschijnen overal, van de media, tot memes, whiskey en zelfs voetbalspelers worden gekocht met NFT’s.

Uit onderzoek van Chainalysis blijkt daarnaast dat de populariteit van NTF’s niet gelinkt is aan één bepaalde regio, maar een echt wereldwijd fenomeen is. De NFT is echter niet alleen rooskleurig: de kans op een grote winstmarge is vooralsnog erg klein.

Weinig winstgevend

Het rapport van Chainalysis toont namelijk dat maar 28,5 procent NFT’s die worden gekocht tijdens het zogenaamde minting-proces met winst worden verkocht. Minting is het proces van het creëren van een NFT door het object of afbeelding aan de Ethereum-blockchain toe te voegen. Het kopen van tweedehands NFT’s en ze daarna doorverkopen geeft vaak betere resultaten. Zo leidt 65,1 procent van deze transacties tot winst.

Investeringsbedragen nemen toe

De eenheden van NFT’s zijn ontworpen om uniek te zijn zijn, in tegenstelling tot traditionele cryptocurrencies waarvan de eenheden bedoeld zijn om uitwisselbaar te zijn. De tokens kunnen worden gekoppeld aan bestanden met media zoals afbeeldingen, video’s en audio, of zelfs in sommige gevallen fysieke objecten. Een groot verschil is dat NFT’s zich veel meer richten op het retail-segment van de cryptomarkt. Met retail-transacties worden bedragen onder de 10.000 dollar bedoeld. Ondanks dat deze ‘maar’ 11 procent van het totale transactievolume in beslag nemen, is dit ver boven het gemiddelde in de totale crpytomarkt. Dit is dan ook de reden dat NFT’s vooral populair geworden zijn bij particuliere beleggers.

Maar grote transacties, met een cryptocurrency waarde van minimaal 10.000 dollar en maximaal 100.000 dollar, komen steeds vaker voor. Begin maart had namelijk 6 procent van de transacties deze waarde, maar dat is sindsdien gestegen naar 19 procent.

