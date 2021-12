Ondernemers dreigen NOW mis te lopen door drukte accountants

De deadline voor de definitieve vaststelling van de eerste periode NOW is begin februari. Accountants hebben het druk en vrezen de deadline niet te halen. Ondernemers die een accountantsverklaring nodig hebben, dreigen daarom NOW terug te moeten betalen.

PWC-partner Arjan Brouwer zegt op BNR dat nu ongeveer zestig procent van de NOW-1-controles zijn afgerond. “De eerste maanden van het jaar zijn altijd het drukst in de accountancy en daar komen nu de NOW-controles bij. Dus je ziet dat er heel veel bij elkaar komt.”

Deadline niet gehaald

De deadline voor de aanvraag is op 6 februari 2022. Dertig procent is nog in behandeling en daarvan is ongeveer tien procent volgens Brouwer een risico gezien alles wat er nog openstaat en onduidelijk is. “We zijn bang dat die deadline niet gehaald kan worden.” De overige tien procent van de NOW-1-behandelingen betaalt de tegemoetkoming terug gezien de complexiteit van wat er nodig is om het onderbouwd krijgen, vertelt de PWC-partner.

Omzetvergelijking op jaarbasis

Hij wijst erop dat de complexe regeling snel in elkaar is gezet in maart 2020 en dat oplossingen niet makkelijk zijn. Maar ook dat er inmiddels zes tranches zijn geweest en duidelijk is dat de regeling niet voor drie á vier maanden geldt. Ondernemers moeten met de steunverleningen elke keer opnieuw voor een kwartaal de omzet in kaart brengen. Dat zorgt voor administratieve last en controleposten. “Je zou inmiddels kunnen zeggen met de kennis van nu: ‘Waarom kijk je niet gewoon naar de 2020-omzet en naar de 2021-omzet en vergelijk je dat met 2019’”, aldus Brouwer.

Alsnog anders

Die eerdere regelingen zijn in dit stadium te wijzigen, maar er zou wel een optie toegevoegd kunnen worden om de controle te vereenvoudigen door de omzetdaling en loonsom op jaarbasis te berekenen. “We zijn terugkijkend misschien te lang in dat stramien van ‘we plakken er drie maanden aan vast’ blijven hangen”, oppert Brouwer. “Op enig moment moet je misschien terug durven kijken en zeggen: dat had anders gemoeten en waarom doen we dat niet alsnog?”

Volg Executive Finance op LinkedIn!