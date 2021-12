Outlook: 5 trends in wereldwijde economie

In de komende 12 maanden neemt de wereldwijde economische expansie toe, neemt inflatiedruk af en zullen centrale banken hun monetair beleid langzaamaan verkrappen. Dat zeggen Bill Street en Daniele Antonucci, respectievelijk Chief Investment Officer en Chief Economist van Quintet Private Bank in een outlook voor 2022.

1. Het hoogtepunt voorbij

De impuls die de heropeningen opleverde, is voorbij, de uitgestelde vraag is ingehaald en de stimuleringsmaatregelen worden langzaamaan afgebouwd. Dit betekent dat cyclische versnelling niet langer de belangrijkste aanjager van de wereldeconomie is. “Wereldwijd zijn we de groeipiek voorbij, net zoals we uiteindelijk ook de Covid-19-crisis achter ons zullen laten”, aldus Street. “Internationale bedrijven de beste positie om op te bloeien nu de toeleveringsketens worden hersteld en de wereldhandel weer aantrekt.”

2. Het dieptepunt achter de rug

De inflatoire druk die is ontstaan doordat de pandemie vraag en aanbod uit balans bracht, blijkt hardnekkiger dan velen hadden verwacht, stelt Quintet. Toch is de verwachting dat deze gaat afnemen in 2022. Intussen leren economieën leven met minder steunmaatregelen en zullen obligatierentes binnenkort langzaamaan stijgen. “De overheidsschulden zijn tot extreme hoogte gestegen en centrale banken moeten ervoor zorgen dat lenen betaalbaar blijft”, licht Antonucci toe. “De Bank of England en de Amerikaanse Federal Reserve zullen de rente eerder laten stijgen dan de Europese Centrale Bank, waardoor we een sterkere Britse pond en een sterkere Amerikaanse dollar verwachten, maar een zwakkere euro. Mogelijk laat China bovendien zijn munt in waarde dalen om hun internationale concurrentiepositie te verbeteren.”

3. De belofte uit het Oosten

China zit middenin een structurele transitie: het land gaat over van een op export gericht model naar een model dat gebaseerd is op binnenlandse vraag, van investeringen naar consumentenuitgaven en van productie naar diensten. Om die veranderingen mogelijk te maken zal het land met wereldwijd de meeste inwoners – en in de toekomst met ’s werelds grootste economie – de bijbehorende institutionele en regulerende infrastructuur moeten optuigen. Naast de inzet op deze langetermijnontwikkelingen heeft China, dat aan het einde van dit decennium de hoogste uitstoot van broeikasgassen in zijn geschiedenis bereikt, plannen gemaakt om vóór 2060 op netto nul CO2-uitstoot uit te komen. Street: “We verwachten dat China’s aanhoudende structurele transitie de dienstensector, strategische technologiesector en de geavanceerde maakindustrie een impuls geeft. De laatste twee krijgen hierbij ook ondersteuning van de valutadaling.”

4. Oost, west, thuis, best

Hoewel eerdere droomscenario’s voor een betere wederopbouw (build back better) zijn afgeschaald, de wereldwijde uitgaven aan infrastructuur stijgen in 2022. Beleidsmakers onderkennen dat er een fatale klimaatverandering op komst is en zullen dit soort investeringen afstemmen op duurzaamheidsprincipes. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid een domino-effect op delen van de vastgoedsector, en op sectoren als logistiek en opslag. “Langetermijninvesteringen in infrastructuur, zoals in wegen, bruggen en spoorwegen, maar ook op gebieden als gezondheidszorg en sociale voorzieningen vormen nu een structurele macro-economische trend. De overheidsuitgaven zullen toenemen en, als aanvulling op aanzienlijke private investeringen, de algemene groei een impuls geven. Bedrijven in sectoren die in bredere zin gerelateerd zijn aan infrastructuur kunnen profiteren van deze wereldwijde trend. Bedrijven die bovendien in staat zijn de groene voordelen van een project te versterken, kunnen als grote winnaars uit de bus komen.”

5. Een wereld vol innovatie

Nu we de pandemie langzaam achter ons laten, geven de voortschrijdende technologische ontwikkelingen de productiviteit niet alleen een impuls, ze zullen ook disruptief werken in hele economische sectoren. De enorme uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling jagen de verbeteringen op het gebied van automatisering, digitalisatie, kunstmatige intelligentie, e-commerce en werken op afstand continu aan. Tegelijkertijd creëren grootschalige kapitaalinvesteringen – met name op het gebied van intellectueel eigendom, duurzaamheid en infrastructuur – meer nieuwe banen en algehele groei. “In 2020 zorgde Covid-19 voor de scherpste productiviteitsdaling in de geschiedenis”, vertelt Street. “Ondanks de onzekerheid op de korte termijn, bestaat het langetermijneffect van de pandemie uit een structurele verschuiving: publieke en particuliere langetermijninvesteringen in innovaties veranderen de manier waarop we onze goederen en diensten produceren en consumeren, de manier waarop we werken en leven, en de manier waarop we de ‘waarde’ van een bedrijf bepalen. In deze nieuwe wereld bepalen we de waarde van bedrijven niet alleen op basis van hun fysieke productie, maar ook op basis van niet-tastbare factoren: ideeën en een netwerk van relaties die innovaties werkelijkheid laten worden.”

