Over deze leasemaatschappijen zijn leaserijders het meest tevreden

De Vereniging Zakelijk Rijders (VZR) doet jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder leaserijders naar leasemaatschappijen. De gemiddelde NPS-score is daarbij hoger dan vorig jaar, wat aangeeft dat zakelijke automobilisten tevredener zijn.

De grote winnaar is Alphabet. Die mag zich voortaan ‘Beste Leasemaatschappij 2022’ noemen. De organisatie krijgt een rapportcijfer van 8,3 en ontving de meeste punten van deelnemers. Daarna volgen ALD Automotive en Athlon staat op de derde plaats. In de categorie ‘wagenparkbeerders grote leasemaatschappijen’ komt die laatste juist als beste uit de bus. In de categorie ‘Private Lease grote leasemaatschappijen’ wint ALD Automotive.

Kleinere leasebedrijven

Ook zijn klanten tevreden over kleinere maatschappijen met rapportcijfers die de grote evenaren of zelfs overstijgen. In deze categorie komt ProMobility op de eerste plaats uit met een rapportcijfer van 8,4. In de categorie kleine leasemaatschappijen is ProMobility daarmee de Beste Leasemaatschappij 2022 volgens de VZR. De tweede plaats is voor Friesland Lease en Mobility Service staat op drie.

In de categorie ‘wagenparkbeheerders middelgrote en kleine leasemaatschappijen’ staat WagenPlan op de eerste plaats met een 9,0, gevolgd door ProMobility en MHC Mobility. Friesland Lease heeft de titel Beste Leasemaatschappij in handen gekregen bij de categorie ‘Private Lease middelgrote en kleine leasemaatschappijen’, gevolgd op de tweede plek door Lease’m en de derde is voor IKRIJ.nl.

Jaarlijks onderzoek

De VZR voerde samen met Feedback Company het jaarlijkse onderzoek uit onder 5.400 leaserijders, wagenparkbeheerders en private-leaserijders. Ze waarderen daarin hun leasemaatschappij op verschillende onderdelen, onder andere: communicatie, sturing, onderhoud, dienstverlening en organisatie. Deze onderdelen in combinatie met de NPS en het rapportcijfer bepalen de eindscore van de leasemaatschappij.

