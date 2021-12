Overname moet wankele accountant Accon redden

Accountantskantoor Accon avm blijkt in zeer ernstige financiële problemen te zijn geraakt door jarenlange manipulatie van de boekhouding, en wordt daarom hoogstwaarschijnlijk op heel korte termijn overgenomen.

Accountantskantoor Accon avm blijkt in zeer ernstige financiële problemen te zijn geraakt door jarenlange manipulatie van de boekhouding, en wordt daarom hoogstwaarschijnlijk op heel korte termijn overgenomen. Het eigen vermogen is na correcties vrijwel volledig verdampt, omdat winst, omzet en verschillende balansposten jarenlang te rooskleurig zijn voorgesteld. Dit meldt Het Financieele Dagblad op basis van de nog niet gepubliceerde jaarcijfers van Accon over boekjaar 2020, die de krant heeft ingezien.

Vergevorderde gesprekken met Flynth

Interim-bestuurder Theo de Vries heeft alle medewerkers donderdag laten weten dat hij in vergevorderde gesprekken is over aansluiting bij een ander accountantskantoor. Bronnen stellen tegen het FD dat accountantskantoor Flynth in gesprek zou zijn met Accon. Zowel Flynth als Accon wil dat echter niet bevestigen.

Accon is naar omzet het tiende accountantskantoor van Nederland en telt ruim achthonderd medewerkers. De firma meldde vorige maand “forse correcties” in de boeken te moeten doen vanwege mogelijke boekhoudfraude.

Lees ook

Onderzoek: model met twee accountants verbetert controle niet

KPMG aangeklaagd voor slecht accountantswerk in Dubai

Volg Executive Finance op LinkedIn!