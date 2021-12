OVV doet belangrijke aanbevelingen voor cyberveiligheid

‘Er moet een beter systeem komen om organisaties en bedrijven snel te waarschuwen bij digitale aanvallen en dreigingen.’ Die belangrijke aanbeveling doet de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) naar aanleiding van eerdere kwetsbaarheden in zogeheten Citrix software waar veel bedrijven gebruik van maken. Via deze kwetsbaarheden konden hackers in 2019 duizenden organisaties en bedrijven digitaal binnendringen.

Steun voor OVV

VNO-NCW en MKB-Nederland steunen de OVV-aanbeveling van harte. Zij maken zich al jaren hard voor het sneller en beter uitwisselen van dreigingsinformatie tussen overheid en veiligheidsdiensten en het brede bedrijfsleven. “De recente kwetsbaarheid van Apache Log4j-software onderstreept nog weer eens hoe ernstig de situatie is en hoe kwetsbaar we zijn nu we in hoog tempo zijn gedigitaliseerd”, aldus de ondernemingsorganisaties.

Regeerakkoord legt goede basis

De ondernemingsorganisaties zijn in het licht van de aanbevelingen van de OVV verheugd met de plannen van het nieuwe Kabinet in het nieuwe coalitieakkoord. Hierin is aangekondigd dat er een centraal gecoördineerde structurele samenwerking tussen onder andere het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het Digital Trust Center (DTC), overheden, bedrijven en wetenschappers moet komen. Zo moet het sneller en beter delen van informatie over digitale kwetsbaarheden en ‘hacks’ nu echt zijn beslag krijgen.

