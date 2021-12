Petri Hofsté voert wederom Top-100 Commissarissen aan

Voor het derde jaar op rij staat Petri Hofsté op de eerste plek van de Top-100 Commissarissen van Management Scope. De runner-up op de ranglijst met de meest invloedrijke commissarissen is Feike Sijbesma.

Hofsté houdt toezicht bij Rabobank, verzekeraar Achmea, bodemonderzoeker Fugro en familieconcern Pon en is viervoudig voorzitter van een auditcommissie. Zij wordt in de top-5 vergezeld door nog twee vrouwen: Annet Aris (4) en Angelien Kemna (5). Wout Dekker staat derde.

42 procent vrouw

Over het aantal vrouwen op de lijst, analyseert Management Scope: “Onder de 20 nieuwkomers op de lijst bevinden zich slechts zeven vrouwen, zeg maar een derde. Met het vrouwenquotum in zicht zou je juist verwachten dat de mannen in de minderheid zouden zijn bij de nieuwe aanwas. Inmiddels is 42 procent van de lijst vrouw: slechts twee meer dan vorig jaar. Want de voortgang van die zeven nieuwe vrouwen werd grotendeels weer tenietgedaan doordat er ook weer vijf vrouwen afvielen. Mulliez heeft geen commissariaten meer in Nederland. Verder trad Mijntje Lückerath- Rovers terug bij Achmea, Fieke van der Lecq bij Triodos Bank (na één termijn), Denise Koopmans bij VGZ (ook na één termijn) en Marjanne Sint bij BNG Bank. Toevallig allemaal financials.”

