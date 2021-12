Pfizer sluist 15 miljard dollar door Nederland, ook vaccinwinsten

Farmaceut Pfizer heeft afgelopen jaar 15 miljard dollar winst door een Nederlandse brievenbusfirma gesluisd.

Een deel van dat geld komt van vaccinwinsten. Dat blijkt uit het laatste jaarverslag van de Nederlandse Pfizer-dochter C.P. Pharmaceuticals International C.V.. Over de wereldwijde miljarden die het bedrijf in Nederland verzamelde hoefde geen winstbelasting over betaald worden. Door veranderde wetgeving in zowel Nederland als de Verenigde Staten werkt deze vorm van belastingontwijking sinds vorig jaar niet meer.

Tegen gunstig tarief terughalen naar VS

Maar door een belastingwet die in 2017 door Trump is ingevoerd konden Amerikaanse multinationals nog wel hun opgepotte winsten tegen een tijdelijk gunstig tarief terughalen naar de VS. Zo’n driekwart van de winst van Pfizer, 34 miljard dollar, verliep tussen november 2019 tot en met november 2020 via Nederland. Pfizer zegt hier geen belastingvoordeel aan over te hebben gehouden.

