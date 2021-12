Profiel post-coronamanager: flexibel, communicatief sterk en geen micro-manager

Door het aanhoudende thuiswerken hebben niet alleen werknemers zich moeten aanpassen, maar hebben ook managers hun manier van leidinggeven moeten veranderen. Een belangrijke les die managers hebben geleerd is dat de nieuwe manier van werken aanspraak doet op vaardigheden die tot voor kort minder belangrijk waren en waar zij niet altijd over beschikten. De controle wat meer loslaten en sterker communiceren zijn essentieel voor het profiel van de post-coronamanager. Dat blijkt uit onderzoek van recruitmentbureau Robert Half.

Flexibiliteit (22 procent) wordt door deelnemers aan het onderzoek gezien als de belangrijkste eigenschap voor de post-coronamanager. Dat heeft deels te maken met het geven van meer vrijheid aan werknemers en minder micro-managen, een tweede vaardigheid die belangrijk wordt geacht (21 procent). Verbeterde communicatieve vaardigheden (21 procent) is de derde eigenschap die in het onderzoek naar voren komt.

Nieuwe vorm van leidinggeven

“Thuiswerken is door de pandemie veel gebruikelijker geworden. Een team op afstand aansturen, vraagt om een nieuwe vorm van leidinggeven. Bied je team flexibiliteit om hun nieuwe thuiswerkroutines goed te laten functioneren en geef hen daarmee de vrijheid en het vertrouwen dat ze even goed zullen werken vanuit huis als dat ze op kantoor deden. Hierbij blijft communicatie topprioriteit om alle teamleden verbonden te houden en van belangrijke informatie te voorzien”, aldus Jan Koornneef, Director bij Robert Half.

Mentaal ondersteunen

Met name het verbeteren van de communicatie blijkt bij de nieuwe (hybride) vorm van werken heel belangrijk. Niet alleen om het team te leiden, maar ook voor het welzijn van de personeelsleden. Gebrek aan goede communicatie en een gevoel van waardering zijn beide belangrijke oorzaken van een burn-out voor meer dan een derde van de respondenten (37 procent). Aan de post-coronamanager de taak om de werknemers hierin mentaal te ondersteunen. “Het is heel belangrijk dat iemand die thuis of op locatie werkt nooit het gevoel krijgt dat hij of zij op een eiland zit. Contact houden met het team via e-mail, telefoon, chat en/of videogesprekken zijn dan ook erg belangrijk. Plan daarom bijvoorbeeld eens een online vergadering in om bewust tijd te maken voor het uitspreken van waardering naar het hele team of individu toe. Maar ook tijd maken voor leuke sociale activiteiten tijdens de werkweek, zoals virtuele koffiepauzes, onlinegames of mijlpaal vieringen, blijven belangrijk voor het teamgevoel als (een deel van) het team op afstand werkt”.

