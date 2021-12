Rabo-economen zien geen loon-prijsspiraal opdoemen

De hoge inflatie zal langer aanhouden, voorzien twee economen van Rabobank. Toch verwachten Hugo Erken en Elwin de Groot géén loon-prijsspiraal zoals in de jaren 80, schrijven zij volgens het FD in economenblad ESB.

Prijsstijgingen kunnen zichzelf snel versterken als ook de inflatieverwachtingen toenemen. Vakbonden nemen dan een voorschot op hogere prijzen in de toekomst door nu fors hogere looneisen te stellen. Rekenen bedrijven de gestegen loonkosten weer door, dan ontstaat een loon-prijsspiraal.

Sterke geldontwaarding

Volgens Erken en De Groot komt de inflatie over heel 2022 uit op 3,8 procent, ook al daalt de geldontwaarding in de tweede helft van volgend jaar ‘sterk’. Die daling is echter minder sterk dan we in de afgelopen twee decennia hebben gezien na een periode van hoge inflatie, zo schrijven ze. Dat vertaalt zich echter niet in de gevreesde loon-prijsspiraal. De economen voorzien op basis van hun model een loongroei van 2 procent in 2022.

