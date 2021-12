Resultaten Partner of Choice-onderzoek 2021 maandag bekend

Het Partner of Choice-onderzoek brengt een totaaloverzicht van de beste leveranciers voor producten en diensten, in diverse branches. De resultaten daarvan worden op maandag 13 december gepresenteerd op executivefinance.nl.

Het Nederlandse Partner of Choice onderzoek is erop gericht om professionals op weg te helpen in het opstellen van een longlist om de juiste keuze in leveranciers te maken. Per vakgebied heeft Executive Finance onder beslissers een onderzoek uitgevoerd op onderwerpen waar de doelgroep direct verantwoordelijk voor is, of waar ze een grote invloed hebben in het aankoopproces.

Uitdagers van vandaag, winnaars van morgen

Vanuit Executive Finance wordt dit onderzoek jaarlijks uitgevoerd om niet alleen te bepalen welke partijen het populairst zijn, maar ook wie de belangrijkste challengers zijn. Immers, de uitdagers van vandaag zijn wellicht de populaire partijen van morgen. In de maanden juli en augustus is een onderzoek uitgevoerd onder lezers van de cm:, cmweb.nl en Executive Finance. Maar liefst 411 financiële experts vulden de vragenlijst in.

