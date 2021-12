RJ-Uiting 2021-13: Aanvullende vermeldingen EU-Taxonomieverordening verslagjaar 2021

De Raad voor de Jaarverslaggeving verduidelijkt enkele zaken die het gevolg zijn van de EU-Taxonomieverordening. In een nieuwe uiting gaat de RJ in op verplichte vermeldingen in de niet-financiële verklaring in het bestuursverslag van grote organisaties van openbaar belang (OOB’s).

Sinds enkele jaren schrijft een Europese richtlijn voor dat zogenoemde grote organisaties van openbaar belang (grote OOB’s) een verklaring over niet-financiële informatie (‘niet-financiële verklaring’) opstellen als onderdeel van het bestuursverslag. In Nederland is deze verplichting geïmplementeerd in het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie. In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving jaareditie 2021 wordt hier aandacht aan besteed in RJ 400.3014 (in jaareditie 2020 in RJ 400.208).

–> Lees ook: De CFO en making true on purpose

EU-Taxonomie

In de Europese Unie is in 2020 de zogeheten EU-Taxonomieverordening van kracht geworden. Op grond van artikel 8 van deze rechtsreeks werkende EU-Taxonomieverordening gelden al over verslagjaar 2021 aanvullende eisen voor de inhoud van de niet-financiële verklaring in het bestuursverslag van grote OOB’s. Dit leidt (nog) niet tot een uitbreiding van het aantal ondernemingen (grote OOB’s) dat deze niet-financiële verklaring moet opnemen. In de nieuwe RJ-Uiting verstrekt de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) informatie over deze nieuwe Europese eisen voor grote OOB’s geldend vanaf verslagjaar 2021.

SFDR

Voor de duidelijkheid wordt benadrukt dat de aanvullende eisen voor de inhoud van de niet-financiële verklaring van grote OOB’s onderscheiden moeten worden van specifieke informatie die ‘marktdeelnemers’ in de financiële dienstensector moeten verstrekken. Die informatievertrekking door marktdeelnemers volgt uit de eveneens rechtstreeks werkende EU-Verordening duurzaamheidsrapportage in de financiële dienstensector. De regels van de EU-SFDR inzake jaarverslaggeving zijn nog niet in werking getreden, zodat daar in deze RJ-Uiting (nog) geen aandacht aan wordt geschonken.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl. De hele uiting is hier te downloaden.

Volg Executive Finance op LinkedIn!