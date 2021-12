RJ-Uiting 2021-14: Ontwerp-alinea’s hoofdstuk 212 Materiële vaste activa

Naar aanleiding van ontvangen commentaren stelt de RJ voor om een aantal aanpassingen door te voeren in hoofdstuk 212 ‘Materiële vaste activa’. Daarmee wordt het hoofdstuk duidelijker en kan het consistenter worden toegepast.

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) stelt voor om in hoofdstuk 212 ‘Materiële vaste activa’ verduidelijkingen aan te brengen met betrekking tot het onderscheiden van belangrijke bestanddelen van een actief en de verwerking van vervangingen daarvan, en het onderkennen van afzonderlijke bestanddelen van vaste activa in combinatie met het vormen van een voorziening groot onderhoud. Daarnaast zijn de waardering van de onderhoudsvoorziening en de herstelvoorziening verduidelijkt.

Deze wijzigingen hebben ook invloed op RJ 252 ‘Voorzieningen’ en RJk-hoofdstukken B2 ‘Materiële vaste activa’ en B10 ‘Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen’. De RJ stelt voor de wijzigingen van kracht te laten worden voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023. De hele uiting is hier te downloaden. De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Deze kunnen tot uiterlijk 18 maart 2022 worden ingediend bij het RJ-secretariaat, bij voorkeur per e-mail.

