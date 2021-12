‘Toekomstbestendigheid grootste uitdaging voor het komende jaar’

De pandemie houdt bedrijven al bijna twee jaar in haar greep, bedrijven uit alle sectoren werden en worden voor een groot aantal uitdagingen gesteld. Zo moest de financiële sector in een stroomversnelling digitaliseren om de bedrijfsvoering op afstand succesvol te kunnen blijven voeren. Nu bekijken veel organisaties hoe ze positief en winstgevend verder kunnen gaan, met een duidelijke focus op de klantervaring.

Gedurende deze periode waar transformatie en toekomstbestendigheid centraal staan zijn CTO’s en CIO’s van cruciaal belang. Banking Circle sprak verschillende CIO’s en CTO’s werkzaam bij banken, FinTechs en betalingsbedrijven verspreid over een groot deel van Europa en het Verenigd Koninkrijk over de interne en externe uitdagingen die zij het komende jaar zien. Deze uitdagingen komen aan het licht in het whitepaper: Futureproofing Payments Tech: The Challenges facing CIO’s and CTO’s.

Twijfelachtige toekomstbestendigheid

Een van de uitdagingen die naar voren komt is de toekomstbestendigheid van de organisatie. Slechts een derde (34%) van de CIO’s uit de betalings- en banksector heeft het volste vertrouwen in de toekomstbestendigheid van hun organisatie in termen van onderzoek en aanschaf van nieuwe systemen. Het vertrouwen is nog lager op de gebieden Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML), gegevensbeveiliging, migratie van nieuwe systemen en opleiding. Het verschil tussen deze partijen zit hem in de innovatieve fundamenten van PSP’s en FinTech’s, in vergelijking met de legacy tech-kwesties waarmee degenen die voor banken werken vaak te maken krijgen.

‘De pandemie heeft bedrijven laten zien dat voorkomen beter is dan genezen’

De pandemie heeft bedrijven laten zien dat voorkomen beter is dan genezen. De investeringsplannen om organisaties klaar te maken voor de toekomst zijn dan ook alleen maar toegenomen. Het bieden van een superieure klantenervaring en een sterke concurrentiepositie heeft momenteel dan ook prioriteit. Om dit mogelijk te maken hebben CIO’s en CTO’s verschillende plannen, zoals het zelf bouwen van betalingstechnologie of het aanschaffen van kant-en-klare betalingstechnologie.

Een andere optie is het aangaan van een samenwerking met een partij die al over dergelijke technologieën beschikt, dat heeft voor ruim drie op de vijf (65%) CIO’s en CTO’s de voorkeur. De keuze voor kant-en-klare betalingstechnologie wordt vooral door banken (71%) gemaakt, terwijl voor PSP’s en FinTechs de voorkeur juist ligt bij het zelf bouwen van betalingstechnologieën (70%).

Krachten bundelen met specialisten op de markt

Naast de uitdagingen, belicht het whitepaper ook wat CIO’s en CTO’s doen om de uitdagingen waar zij voor staan aan te pakken. Zo verkopen steeds meer banken hun betalingsactiviteiten door een zwakke concurrentiepositie ten opzichte van specialisten op de markt. Door geen betalingsbedrijf meer te zijn, maar de samenwerking aan te gaan met specialisten op dat gebied kunnen banken de beste oplossingen bieden. Dit betekent dat banken het voordeel hebben van een sterke concurrentiepositie, zonder de investeringen die gewoonlijk nodig zijn om de infrastructuur te controleren.

CIO’s en CTO’s staan onder hoge druk

Het whitepaper Futureproofing Payments Tech: The Challenges facing CIO’s and CTO’s belicht uitdagingen die CIO’s en CTO’s bezighouden tijdens kantooruren én ver daarbuiten. Bijna driekwart (72%) ligt namelijk ’s nachts wakker van ten minste één aspect van hun rol. CIO’s en CTO’s van PSP’s en FinTechs liggen vooral wakker van mogelijke technische storingen, marktontwikkelingen en personeelsvaardigheden. Voor degenen die bij banken werken, is een lopend of aankomend digitaal transformatieproject een zorg die de slaap verstoort.

Dat het werk zelfs de nachtrust beïnvloedt, benadrukt dat de verantwoordelijkheid van de CIO- en CTO-rol zwaar weegt op de schouders van degene die hem vervullen. Deze last hoeft echter niet enkel op het interne team te rusten. Een betalingsbank of partner in financiële hulpprogramma’s kan een groot deel van het zware werk op zich nemen en de stress voor één persoon of het team verminderen.

Download de whitepaper hier om meer te weten te komen over de bevindingen van het onderzoek: Futureproofing Payments Tech: The Challenges facing CIOs and CTOs.

Dit artikel is gesponsord door Banking Circle.

