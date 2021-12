UWV kent ruim 26.000 aanvragen loonsteun via NOW toe

Uitkeringsinstantie UWV heeft in de laatste periode waarin ondernemers wegens de coronacrisis loonsteun konden aanvragen dik 26.000 verzoeken toegekend, voor in totaal bijna 1,1 miljard euro. Deze werkgevers zijn bij elkaar goed voor 442.000 banen. De steunvraag kwam vooral van horeca- en cateringbedrijven.

In de zesde aanvraagperiode NOW, die gaat over de periode juli tot en met september, komen werkgevers in aanmerking voor loonsteun als zij te maken hebben met minstens 20 procent omzetverlies. Anders dan in vorige aanvraagperiodes, is dat werkgevers maximaal 80 procent omzetverlies konden opgeven bij hun aanvraag. Bij de toegekende aanvragen ging het in doorsnee om een omzetverlies van 44 procent.

Van de bijna 27.500 aanvragen, het laagste aantal sinds het optuigen van de steunmaatregel, zijn er 1133 afgewezen. Deze voldeden volgens het UWV niet aan de voorwaarden.

Drukste periode voorbij

In de voorgaande periode voor NOW-steun, die liep van april tot en met juni, vroegen nog 46.000 ondernemers deze subsidies aan. Dat is fiks minder dan in de eerste en ook drukste periode voor het UWV, die liep van maart tot en met mei vorig jaar. Kort nadat grote delen van de maatschappij op slot waren gegaan om het coronavirus in te dammen, kregen 139.500 werkgevers NOW-geld toegekend.

In totaal maakte het UWV sinds het begin van de NOW-regeling al meer dan 20 miljard euro over. Het gaat hier om voorschotten op basis van geschat omzetverlies. Na een definitieve berekening van het omzetverlies stelt het UWV pas vast op hoeveel geld werkgevers daadwerkelijk recht hadden. Dan kan een nabetaling volgen, maar mogelijk moeten bedrijven ook wat terugbetalen.

