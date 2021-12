Vacature: Senior Accountmanager Finance

Ter uitbreiding van het salesteam zoekt VMN media, de uitgever achter Executive Finance een Senior Accountmanager Finance. Solliciteren kan via de website van VMN media. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rik Ruts (CCO) via email: rikruts@vakmedianet.nl.

VMN media

Bij VMN media is kennis de drijfveer van vooruitgang. Elke maand bereiken wij meer dan 1,5 miljoen executives, ondernemers en professional in 16 branches met 30 verschillende titels. We inspireren en informeren deze professionals met onze content (digitaal en in print), events, data oplossingen en opleidingen. Daarmee creëren we een blijvende impact in een groot aantal branches, zoals Bouw, Food, Horeca, Logistiek, Facilitair, Mobiliteit, Verzekeringen, HR en Finance.

De uitdaging

Samen met een collega en de uitgever van de Finance titels Executive Finance en CM: ControllersMagazine ben je verantwoordelijk voor het aangaan van nieuwe zakelijke relaties en het strategisch uitbouwen van deze relaties. Je geeft onze relaties, partners en klanten excellent advies over hoe zij hun business doelstellingen kunnen verwezenlijken aan de hand van ons grote bereik onder relevante doelgroepen en de (digitale) advertentie, contentmarketing, lead generation en eventsponsoring mogelijkheden die wij bieden. Je bent onderdeel van het betrokken multidisciplinaire team dat op de Finance titels werkt, en maakt daarnaast deel uit van de afdeling Sales.

Onze titel Executive Finance is hét platform voor de financial executive in de boardroom en biedt visie, inspiratie en opinie over finance, strategie en management. Onze diepte-interviews met topmannen en -vrouwen, prikkelende achtergronden en opiniërende artikelen bieden inspiratie, visie en opinie. De merken CM: ControllersMagazine en Finance Academy helpen ambitieuze controllers en andere financieel professionals hun positie als business partner krachtig neer te zetten. Vanzelfsprekend bieden wij altijd een vertaalslag van need-to-know-informatie naar een breder business-perspectief. Daarnaast zal VMN Media het komende jaar haar unieke bereik onder executives mede vanuit deze merken strategisch verder gaan uitbouwen.

Wat bieden wij?

Een uitdaging met veel ruimte voor je ontwikkeling en je ambities

Een afwisselende baan in een energiek en groeiend commercieel team

Fulltime werkweek van 36 uur

Aantrekkelijk salaris en bonusregeling

Laptop en auto van de zaak

Uitstekende pensioenvoorziening

Onze gloednieuwe kantoor is gevestigd in Zeist. We werken volgens een hybride model waarbij je gedeeltelijk thuis (2 tot 3 dagen) en deels (1 of 2 dagen) op kantoor in Zeist zult werken.

Vereisten

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een ondernemend en gedreven sales talent die toe is aan een uitdagende volgende stap in zijn of haar carrière. Je bent een sterke en strategische gesprekspartner voor onze klanten en partners, en een goede sparring partner voor de uitgever. Je bent strategisch sterk in het meedenken over de beste oplossingen voor business vraagstukken en kunt dit moeiteloos vertalen naar een concreet advies en een plan en voorstel voor de klant. Je hebt de drive om onze ambitieuze salesdoelstellingen de komende jaren verder uit te bouwen. Uiteraard weet je alles van digitale advertentiemogelijkheden en hoe je first party data moet benutten voor een effectievere inzet van media en content voor B2B-adverteerders.

Wat verwachten wij?

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een energieke, doortastende, strategische denker die in staat is om goed op alle niveaus te communiceren. Verder verwachten wij de volgende kennis en ervaring:

Afgeronde hbo- of wo-opleiding.

Tussen de 5 en 10 jaar werkervaring in een zelfstandige consultatieve verkoopfunctie in de Media of Financemarkt. Bij voorkeur in B2B.

Uitgebreide kennis over digital advertising, content marketing en de inzet van first party data en/of de Financemarkt.

Natuurlijk ben je commercieel, resultaatgericht, ondernemend en ambitieus

Je kunt goed luisteren en op een prettige wijze adviseren en overtuigen

Communicatief ben je vaardig en in staat om in multidisciplinaire teams te werken

Je volgt de marktontwikkelingen en investeert in het op- en uitbouwen van je netwerk.

Je bent een ambassadeur voor VMN media

Je bent overtuigd!

Solliciteer via de website en stuur je sollicitatie met cv en een korte motivatie t.a.v. Faysal El Morabit, Recruiter. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rik Ruts (CCO) via email: rikruts@vakmedianet.nl

