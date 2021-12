Verkoopprijzen industrie naar nieuw recordniveau

De Nederlandse industrie heeft zijn verkoopprijzen in november naar een nieuw recordniveau getild, vooral vanwege de aanhoudende verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketen. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi). Mogelijk kan de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus de leveringsketen nog verder gaan ontregelen.

Volgens de Nevi liet de industrie vorige maand nog steeds groei zien. De inkoopmanagersindex van de Nevi, die de bedrijvigheid meet, noteerde voor november een stand van 60,7. Een stand van 50 of meer wijst op groei van de bedrijvigheid, daaronder op krimp. De groei was wel wat minder sterk dan in oktober. De toename van de nieuwe orders, waaronder export, was ook minder sterk, net als die van de werkgelegenheid.

De Nevi zegt dat een recordpercentage van 55 procent van de bedrijven melding maakte van prijsverhogingen voor hun producten, terwijl minder dan 1 procent de prijzen verlaagde.

Verdere ontregeling van toeleveringsketens

In een toelichting zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO, dat de levertijden nog altijd oplopen door lockdowns in havens en fabrieken in Azië. “Hoewel vaccins in hoog tempo worden toegediend, verspreiden nieuwe varianten van het coronavirus zich snel, waaronder de Omikron-variant, die waarschijnlijk zal leiden tot verdere ontregeling van toeleveringsketens. De lange levertijden hebben geleid tot historisch snel stijgende inkoopprijzen. Ondernemers moeten de afzetprijzen snel verhogen om rode cijfers te voorkomen. We verwachten nog steeds dat de afzetprijzen verder zullen toenemen doordat ondernemers onderhandelen met hun afnemers.”

Toename in eurozone

Ook in de eurozone blijft de bedrijvigheid in de industrie toenemen. Dat ging met een stand van 58,4 ongeveer net zo hard als in oktober (58,3). Volgens onderzoeksbureau IHS Markit komt dat door de tegenwind die producenten ondervinden zoals leveringsproblemen, transportkosten en tekorten aan personeel.

De Italiaanse industrie blijft zeer hard groeien. De inkoopmanagersindex voor dat land kwam uit op 62,9 wat de hoogste stand ooit was. Die in Duitsland was met 57,4 op de laagste stand in tien maanden. Frankrijk kende van de gevolgde Eurolanden de laagste toename van de bedrijvigheid met een stand van 55,9. Dat was wel aanzienlijk meer dan de 54,6 van de voorlopige meting.

