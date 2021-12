Wat gaat 2022 ons brengen? De trends

Zo langzamerhand zijn de plannen voor 2022 redelijk concreet. We kijken graag met u vooruit. Reden om eens in ons netwerk rond te vragen naar de trends voor komend jaar.

Trends op de arbeidsmarkt

Allereerst is daar natuurlijk de arbeidsmarkt. Vergeleken met vorig jaar is de hele arbeidsmarkt omgeslagen zegt Dennis de Goeij, directeur van USG Finance. “Wij zien dat heel duidelijk terug in een toenemende vraag naar controllers. Met name junior controllers: operationeel, met kennis en kunde en ervaring om systemen en tools snel te doorgronden. We zien dat de vraag toeneemt, maar het aanbod zeker niet. Er wordt steeds harder gevochten om de kandidaten die beschikbaar zijn.”

Dat betekent dat alleen goede arbeidsvoorwaarden niet meer genoeg zijn. Werkgevers moeten werk maken van ontwikkeling van hun werknemers en van hun bedrijfscultuur. En hun beloften waarmaken. Daarnaast zullen werkgevers ook vaker naar alternatieven (automatisering) moeten kijken om het werk toch gedaan te krijgen.

Trends in software

Marcel Duijvestijn, ceo van softwarebedrijf Bue10 ziet drie duidelijke ontwikkelingen. “Ten eerste: alles wat met data-entry te maken heeft wordt geautomatiseerd. Daarbij vinden we bepaalde automatiseringsslagen inmiddels al zo normaal, dat we ze niet eens meer als zodanig erkennen.” Een tweede ontwikkeling die Duijvestijn ziet is de groeiende behoefte aan het gevoel van controle. “Doordat je meer automatiseert, wil je het gevoel houden dat het proces onder controle is. En ook repeterende controles kunnen geautomatiseerd worden. Zo kan je bijvoorbeeld de compleetheid van je administratie geautomatiseerd controleren.”

De derde ontwikkeling die Duijvestijn ziet, is dat er behoefte ontstaat aan inzicht en context bij hetgeen je automatiseert. “Je wil bijvoorbeeld snel kunnen zien wat er in een bepaalde periode automatisch is goedgekeurd. Software is steeds vaker niet alleen een hulpmiddel voor de invoer van data, maar juist een tool waar een controller en CFO volledig op kan vertrouwen.”

“Software is steeds vaker niet alleen een hulpmiddel voor de invoer van data, maar juist een tool waar een CFO volledig op kan vertrouwen”

Trends in de financiële functie

“Veel mensen denken: als de huidige crisis voorbij is, dan kunnen we weer doorgaan”, zegt Alain Mulder, senior director Europe Operations bij het Institute of Management Accountants (IMA). “Dat is natuurlijk zo, maar hou er wel rekening mee dat er veel disrupties blijven komen. Dat kan klimaat zijn. Dat kan politiek zijn. Zeker als je bij een internationaal bedrijf werkt moet je daar rekening mee houden. Geopolitiek draait op dit moment overuren. Daar moet je wel mee bezig zijn als finance professional. De finance professional moet veel flexibeler worden. De tijd is voorbij dat je af en toe even achterover kunt leunen op weg naar het volgende rapport. Dat zal niet meer terugkomen.”

“Data-analytics en visualisatie zijn ook heel belangrijk”, vult Rob Mars, zelfstandig parttime-CFO en board member, aan. “Hoe kan ik de data presenteren aan het management? Hoe kan ik op de beste manier die rol vervullen als chief value officer? Hoe kan ik waarde toevoegen aan het team? En daarnaast sustainability. Ik denk dat de druk veel groter wordt. Ik merk het ook aan de pensioenfondsen waar ik nu bij betrokken ben. Meer en meer gaan de grote fondsen druk leggen op bedrijven om zich op dat gebied duidelijk te profileren. Niet als greenwashing, maar door dingen echt anders te doen. Die druk wordt alleen maar hoger.”

“En dan is er natuurlijk nog ethiek”, vervolgt Mulder. “We hebben vorig jaar in onderzoek gevraagd wat mensen verwachten van een goede CFO. Ik denk dat je dat wel kunt doortrekken naar de financeprofessional. Ethiek kwam er als nummer één waarde uit voor de CFO. En dat is een kans. Maar dat is ook een risico waar je als bedrijf goed naar moet kijken. Hebben we wel alles op orde? Ook als we in het buitenland opereren?”

De wereld is minder voorspelbaar geworden. Predictive analytics is mooi, maar daar heb je niet zoveel aan als er een pandemie uitbreekt. Mars: “De toevoeging die je daar als controller op kunt hebben is zorgen dat je wendbaar blijft. Daar kan een controller echt toegevoegde waarde leveren. Soms ook door niet te kiezen voor de goedkoopste oplossing. Daarnaast is cybercrime een ding waar de organisatie rekening mee moet houden. Het feit dat iedere organisatie interessant kan zijn om gehackt te worden, betekent dat je je verdediging op orde hebben. Dat is ook risicomanagement. Dat gaat verder dan alleen tools, dat is ook mensen bewust maken. Ook hier kan de controller zijn hand opsteken en vragen ‘hebben we dit op orde in de organisatie?’.”

–> Lees ook: Nieuw beroepsprofiel CFO gaat uit van drie megatrends

Trends in skills

“Wil je in de toekomst relevant blijven in dit vakgebied, dan is ontwikkeling van jezelf als professional uitermate belangrijk”, zegt De Goeij. “En dat doorontwikkelen gaat steeds vaker niet over technische vaardigheden en kennis. Wij zien een toenemend belang van competenties en vaardigheden. Veel meer de soft skills dus. Je kunt nog zo bedreven zijn in Excel, Power BI of welk financieel systeem dan ook, maar de dagelijkse praktijk is dat je veel moet afstemmen met anderen. En die rol als spil in de organisatie, waarbij je afstemt met allerlei stakeholders, wordt steeds belangrijker en vraagt dus ook meer van je communicatieskills, presentatieskills, onderhandelingsskills. Je moet je verhaal over de bühne zien te krijgen. En zorgen dat er naar je geluisterd wordt. Er is een heel groot verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.”

“Ook risicomanagement, technologie en data analytics zijn concrete onderwerpen waar je mee aan de slag moet”, vult Mulder aan. “Het is niet zo dat je heel goed moet worden in data analytics, maar je moet er wel heel goed over mee kunnen praten. Je moet de juiste vragen kunnen stellen en weten waar je je informatie kunt vinden.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!