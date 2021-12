Werknemersvertrouwen en geloof in visie van management maken groot verschil voor beursprestaties bedrijven

Uit nieuw onderzoek van Culture Amp blijkt dat het algehele vertrouwen van werknemers en hun geloof in de visie van het management de belangrijkste key differentiators waren voor het realiseren van aanhoudende koersstijgingen tussen juli 2020 en juni 2021.

Culture Amp deed uitgebreid onderzoek onder vierduizend organisaties wereldwijd om de samenhang te onderzoeken tussen bedrijfscultuur, bedrijfsgroei, financieringsrondes en beursresultaten. Uit de resultaten blijkt dat de strategie, cultuur en mentaliteit die een bedrijf van de Seed-fase tot Serie A-financiering brengen, verschillen van die van behoeften van bedrijven in een latere fase. Om deze hypothese te testen, werd een aantal datareeksen onderzocht.

Meer vertrouwen

De geanalyseerde organisaties zijn 1275 met risicokapitaal gefinancierde of beursgenoteerde ondernemingen die al dan niet met succes financiering kregen. Daaronder bevonden zich 274 beursgenoteerde ondernemingen waarvan de ontwikkeling van de aandelenkoersen in de periode van juli 2020 tot juni 2021 werd geanalyseerd en onderzocht op vertrouwen in visie van de leiders.

Daarbij werden werknemers ondervraagd van wie de bedrijven in het hoogste derde deel van de aandelenmarkt beter presteerden (76 procent) en werknemers van bedrijven die in het onderste derde deel van de markt slechter presteerden (67 procent). Het blijkt dat werknemers van bedrijven met een hogere koerswinst meer vertrouwen hebben (+ 9 procent) in de organisatie en haar visie.

Bovendien heeft 76 procent van het personeel in het hoogste derde deel van de aandelenmarkt vertrouwen in hun managers, tegenover 67 procent van de werknemers in het onderste derde deel. Het bereiken van een goede werk-privé balans heeft daarentegen de minste impact op de koersontwikkeling van bedrijven, waarbij organisaties aan beide uiteinden van de prestatieschaal dezelfde score hebben: 78 procent.

Populariteit management daalt

Om de impact van bedrijfsgroei op de cultuur te onderzoeken, analyseerde Culture Amp ook data gerelateerd aan bedrijfsgrootte, van kleine organisaties (0-100 werknemers) tot grote bedrijven (5000+ werknemers). De belangrijkste bevindingen zijn:

Naarmate organisaties groeien, daalt de populariteit van leiders (van 77 procent in een klein bedrijf tot 70 procent in een grote organisatie);

Grotere organisaties bieden minder flexibele arbeidsmogelijkheden: 83 procent in vergelijking met 88 procent in een kleine organisatie;

Hoewel de motivatie met 7 procent daalt naarmate de omvang van een organisatie toeneemt (van 74 procent in een kleine organisatie tot 67 procent in een groot bedrijf) blijven werknemers in grote bedrijven vaak voor langere tijd bij hun werkgever (70 procent) dan in kleinere bedrijven (67 procent);

De perceptie van werknemers loopt vooruit op de groei van het bedrijf (gemeten aan de hand van het aantal werknemers). Bedrijven die het jaar daarop groeiden, scoorden 12 procent hoger op het punt van leiders die een motiverende visie overbrengen (73 procent), dan bedrijven die het jaar daarop krompen (62 procent).

Drijvende kracht

Fresia Jackson, Lead People Scientist, Culture Amp licht toe: “Veel managers zien een positieve werkcultuur nog steeds als een nice-to-have, en een toevallig bijproduct van organisatorisch succes. Dit onderzoek toont echter aan dat de perceptie van werknemers over cultuur eigenlijk voorafgaat aan bedrijfsgroei en winst. We kunnen met een gerust hart zeggen dat in de organisaties waarmee wij werken, cultuur daadwerkelijk de drijvende kracht is achter het bedrijfsresultaat, in plaats van andersom.”

