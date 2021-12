Zes Nederlandse bedrijven krijgen milieuscore A van CDP

Zes Nederlandse bedrijven hebben een A-milieuscore gekregen van het CDP, voor hun mate van transparantie en hun prestaties op het gebied van klimaatverandering, bossen en waterzekerheid. Wereldwijd zijn 272 bedrijven met een waarde van twaalfduizend miljard dollar opgenomen in de jaarlijkse A-lijst van het CDP, de non-profitorganisatie die de milieugegevens van bedrijven, steden, staten en regio’s verzamelt en bekendmaakt.

In totaal kregen bijna twaalfduizend bedrijven een A-, B-, C- of D-score voor hun milieuprestaties in 2021. Enkele grote namen op de A-lijst van het CDP zijn AstraZeneca, Beiersdorf, Enel, Holcim, Lenovo Group, Ørsted, Pirelli en TETRA PAK, samen met deze zes Nederlandse bedrijven: DSM, Heineken, Philips, PostNL, BAM en Signify.

Europa koploper

Veertig procent van alle bedrijven op de A-lijst van de CDP wereldwijd is in Europa gevestigd. Binnen de regio is 25 procent (23) van alle bedrijven op de A-lijst in Europa gevestigd in Frankrijk, gevolgd door het VK (15 bedrijven), Duitsland (14) en Spanje (11).

Veertien pioniers – waaronder Danone, Firmenich, Lenzing, L’Oréal, Metsä Board Corporation, Mondi, Symrise en Unilever – behaalden een drievoudige A voor hun prestaties op de drie milieuthema’s van het CDP in 2021, tegenover 10 vorig jaar. Dit weerspiegelt een groeiende erkenning van de noodzaak van een holistische aanpak, zoals ook bleek op COP26.

Bedrijven spelen sleutelrol

Maxfield Weiss, uitvoerend directeur van CDP Europa, zegt in een reactie: “COP26 heeft duidelijk gemaakt dat bedrijven een sleutelrol spelen bij het bereiken van een economie met een netto-uitstoot van nul en een natuurvriendelijke economie, en om ons binnen de 1,5°C te houden. Ik vind het bemoedigend dat meer bedrijven hun impact openbaar maken en erkennen dat milieukwesties samen moeten worden aangepakt, en ik ben verheugd dat 8 van de 14 Triple A-bedrijven wereldwijd hier in Europa zijn gevestigd. Maar we moeten dringend meer actie zien van bedrijven die niet op de A-lijst staan. Bedrijven die hun milieueffecten niet bekendmaken en er niet naar handelen, brengen zowel de planeet als zichzelf in gevaar. Als ze op de oude voet doorgaan, komen ze aan de verkeerde kant te staan van de publieke opinie, de regelgeving en de kapitaalmarkten. De controle neemt toe: inadequate doelstellingen of greenwashing zijn uit den boze.”

