Accountancybranche voorziet gematigde groei in 2022

De accountancybranche krabbelt weer gestaag op na een coronadip in 2020. Dat stelt ING. Er is nu juist door corona een grotere vraag naar accountants. Keerzijde hiervan is dat de branche het aantal opdrachten amper kan bijbenen door de krapte op de arbeidsmarkt.

Waar de sector in 2020 een kleine krimp van 0,1% meemaakte, groeide de accountancy in 2021 alweer met 4%. In 2022 wordt een iets meer gematigde groei verwacht van 3%.

Accountsorganisaties zien de verwachtingen voor 2022 dan ook positief tegemoet. Bijna de helft van hen verwacht in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet dan in dezelfde periode vorig jaar.

Meer vraag door corona

Met deze cijfers zit de accountancy alweer ruimschoots boven het niveau van voor corona. Door een grotere bedrijvigheid en meer investeringsactiviteit is er veel vraag naar advies op financieel en fiscaal vlak. De toename in de vraag naar advies komt voor een deel voort uit de financiële regelingen waarvan bedrijven gebruik kunnen maken tijdens de pandemie (NOW-regelingen). De accountancy is niet de enige sector binnen de zakelijke dienstverlening die het goed doet. Onder andere adviesbureaus en juridische dienstverleners maakten in 2021 ook een groei door.

Tarieven accountancy stijgen door

De tarieven in de accountancybranche stijgen naar verwachting ook in 2022 gestaag door. De afgelopen vier jaar stegen de tarieven al met minimaal 2% en in 2022 gaan we dat ook zien. Deze stijging komt voort uit strengere wet- en regelgeving en de krapte op de arbeidsmarkt. De nieuwe regelgeving leidt tot intensievere controles, wat de kosten omhoog jaagt. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor schaarste voor met name auditpraktijken.

Krapte op de arbeidsmarkt

De personeelskrapte in de accountancysector speelt al langere tijd. De kleinere kantoren hebben het meeste moeite met het vinden van accountants, maar ook de grotere kantoren hebben tientallen vacatures openstaan. Jonge mensen kunnen hier hun voordeel uit slaan, maar dit lijkt nog niet te gebeuren. Zowel AA- en RA-accountants als assistent-accountants zijn volgens het UWV al een tijd uiterst kansrijke beroepen. De instroom van studenten is echter lager dan voorheen. Doordat ook veel ervaren accountants de stap naar het bedrijfsleven maken, ontstaat er aan beide kanten een tekort. Voornamelijk aan accountants met drie tot vijf jaar werkervaring is een gebrek. Al langere tijd speelde dit tekort in de controlepraktijk, maar ondertussen komen samenstel- en adviespraktijken ook in het nauw.

Data gedreven werken

Het tekort aan accountants leidt tot ontwikkelingen en innovaties in de sector om mensen aan te trekken en het werk efficiënter te maken. Voornamelijk de kleinere kantoren zoeken de oplossing in het aanbieden van een betere werk-privébalans, meer gevarieerde werktaken of het aanboren van een nichemarkt. Zij kunnen vaak namelijk niet mee met de salarissen van de grotere kantoren. Ook wordt er in de sector veel geïnvesteerd in data gedreven werken om de efficiëntie te vergroten. Daarnaast verwachten jongere werknemers én klanten steeds meer van kantoren op digitaal vlak. Door gebruik te maken van data-analyses vindt er een verschuiving plaats in de rol van de accountant. Accountants krijgen steeds beter zicht op de processen van de bedrijven die ze controleren. Op basis hiervan formuleren ze adviezen en verbetertrajecten en wordt de accountant naast controleur ook meer begeleider en adviseur.

