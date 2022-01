Albert Heijn cfo Hendrik Jan Roel stapt over naar citizenM

Hendrik Jan Roel legt per 1 mei 2022 zijn functie neer als cfo bij Albert Heijn, Etos en Gall & Gall. Medio maart geeft hij het stokje al over aan ad interim Siger Spaans.

Ceo van Albert Heijn Marit van Egmond bedankt Roel voor de basis die hij in zijn acht jaar als cfo heeft gelegd om het bedrijf verder te verstreken. Siger Spaans neemt na Roels vertrekt de taken over. Spaans werkt net als Roel sinds 2000 voor Ahold Delhaize. Hij bekleedde voor Delhaize België en Albert in Tsjechië al de functie van cfo en werkte als manager finance voor Gall & Gall. Op het moment is Spaans verantwoordelijk voor de overname van de Deen-winkels.

citizenM

Roel vertrekt bij Albert Heijn om ruimte te maken voor een nieuwe functie. Hij gaat wederom als chief financial officer aan de slag bij citizenM. citizenM is een hotelbedrijf en investeerder.

Over Hendrik Jan Roel In 2000 kwam Roel terecht bij Albert Heijn. Hij kwam binnen als senior controller merchandise en bekleedde in de jaren die volgde meerdere managementrollen. In 2014 groeide Roel door tot cfo van Ahold Delhaize Nederland. Hiermee was hij niet alleen financieel verantwoordelijk voor Albert Heijn, maar ook voor Etos en Gall & Gall.

