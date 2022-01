Angst van bedrijven dat verduurzaming alleen geld kost onterecht

De meeste Nederlandse bedrijven hebben nog geen idee hoe ze duurzaamheid integreren in hun jaarverslag. Dat is vanaf volgend jaar voor bedrijven met 250 plus werknemers wel verplicht. Bedrijven zijn vooral bang dat de rapportageplicht extra geld gaat kost zonder een garantie op het beoogde effect.

Maar dat is onzin, bedrijven die zich richten op een langetermijnwaardecreatie presteren beter dan bedrijven die alleen financiële winst voorop zetten. De transitie naar een nieuwe economie waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen voorop staat kan zelfs financiële prestaties versterken. Denk aan de waarde voor klanten, financiers, potentiële medewerkers en andere stakeholders die steeds meer verwachten dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen in de maatschappelijke transities.

Lees ook: KPMG: bedrijfsleven kent regels duurzaamheidsrapportage nog niet

Het draait om leiderschap

Ook Blackrock concludeert dat de trend onomkeerbaar is en stelt dat bedrijven die investeren in langetermijnwaardecreatie daar verstandig aan doen. Uiteindelijk zal dat het succes van een bedrijf bepalen, ‘schrijft ceo Larry Fink in zijn jaarlijkse brief aan bedrijven. De vraag is, ondergaat u dit als leider of als een volger?’

Uiteindelijk draait het allemaal om leiderschap. Duurzaam ondernemen is niet makkelijk. Het vraagt lef en moed om het anders te doen. Maar uiteindelijk maak je je bedrijf toekomstbestendig.

Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland, het grootste bedrijvennetwerk van Europa op het gebied van mvo.

Lees ook:

KPMG: bedrijfsleven kent regels duurzaamheidsrapportage nog niet

CSRD heeft verstrekkende gevolgen voor ondernemingen

Wat u als financial beslist moet weten over sustainable finance

Volg Executive Finance op LinkedIn!