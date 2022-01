Apple als eerste beursbedrijf meer dan 3000 miljard dollar waard

Het Amerikaanse technologieconcern Apple heeft maandag op Wall Street als eerste bedrijf een marktwaarde van 3000 miljard dollar bereikt. Dat is 3 biljoen dollar en komt omgerekend neer op meer dan 2650 miljard euro. Sinds het begin van de coronacrisis is Apple alleen al 200 procent meer waard geworden op de beurs.

De grens van 3 biljoen werd geslecht toen de koers van het aandeel 182,86 dollar bereikte. Dat gebeurde rond 19.45 uur Nederlandse tijd. Toen stond het aandeel even op een koers van 182,88 dollar. Kort daarop zakte de beurswaarde weer iets onder de 3000 miljard dollar.

Aangewezen op technologie

Apple is een voorbeeld van een bedrijf dat profiteert van de crisis. Wereldwijd werden lockdownmaatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Daardoor zaten mensen meer thuis. Voor werk, school en ontspanning waren mensen aangewezen op technologie, waaronder apparaten en gadgets van Apple.

Enthousiaster over vooruitzichten

Beleggers zijn de laatste tijd daarom steeds enthousiaster geworden over de vooruitzichten voor het concern uit Cupertino. In de week tussen kerst en oud en nieuw zat de beurswaarde van Apple ook al heel dicht tegen de mijlpaal aan. Maar in de laatste dagen van 2021, waarin de handel erg dun was, stagneerde de opmars van de beurskoers.

Dat Apple nu alsnog door de grens van 3000 miljard is gegaan, is mede te danken aan het algehele sentiment op de aandelenbeurzen. Beleggers bleven maandag optimistisch na het sterke beursjaar 2021 en schoven de zorgen over de mogelijke impact van de omikronvariant op het economische herstel aan de kant.

Aanhoudende populariteit van iPhone en apps

In 2018, ver voor de crisis, ging Apple al als eerste door de grens van 1 biljoen dollar heen en in 2020 werd het bedrijf als eerste meer dan 2 biljoen dollar waard. Die groei dankt het bedrijf onder andere aan de aanhoudende populariteit van de iPhone, apps uit de Apple Store, de iPad en de Mac. Apple is volgens persbureau Bloomberg nu meer waard dan alle bedrijven op de Duitse beurs of de gehele Britse economie.

