CBS: aantal faillissementen gedaald in december

Het aantal faillissementen is in december gedaald ten opzichte van de maand ervoor. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er vorige maand 137 faillissementen uitgesproken over bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken.

Dat zijn er dertig minder dan in november. In die maand was het aantal faillissementen nog flink gestegen, al was dat aantal nog steeds een stuk lager dan voor de coronacrisis. De loonsteun voor ondernemers was voor oktober vervallen, maar werkgevers konden wel weer steun aanvragen voor de maanden november en december. Zo wilde het destijds demissionaire kabinet bedrijven helpen die worden geraakt door lockdownmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Aantal faillissementen historisch laag in 2021

Het totaal aantal faillissementen was in 2021 historisch laag. Door de coronasteunmaatregelen van de overheid zijn er vorig jaar heel weinig bedrijven omgevallen. Ook laten rechters in de kern gezonde bedrijven vanwege de coronacrisis minder snel failliet gaan.

In 2021 zijn volgens het CBS 1536 bedrijven failliet verklaard. Alleen in 1990 was dat aantal met 1527 nog net wat lager. De gegevens worden sinds 1981 bijgehouden. Het aantal faillissementen daalde in vrijwel alle bedrijfstakken. De meeste bankroeten werden uitgesproken in de handel maar dat is ook de sector met de meeste bedrijven.

Horeca sterkste stijging van aantal faillissementen

Het aantal faillissementen in de horeca is vorig jaar meer dan gehalveerd in vergelijking met een jaar eerder. In 2020 had de horeca nog te maken met de sterkste stijging van het aantal faillissementen van alle sectoren. Toen gingen aan het begin van de coronacrisis relatief veel zaken failliet.

Het aantal uitgesproken faillissementen was in mei 2013 het hoogst met 816 bedrijven en instellingen. Daarna nam het aantal tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef het aantal faillissementen tot halverwege 2020 relatief gelijk. Sindsdien is het aantal bankroeten afgenomen. Afgelopen augustus werd qua faillissementen het laagste niveau in ruim 30 jaar bereikt en ook in de maanden daarna bleef het laag.

