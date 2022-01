CO2-uitstoot Bitcoin steeg fors in 2020

De CO2-voetafdruk van de Bitcoin is in 2020 fors gestegen. Ten opzichte van 2019 steeg de totale CO2-uitstoot met ongeveer 25% tot 45 megaton. Dat komt neer op een uitstoot van 402 kilogram CO2 per transactie.

Ook in de financiële sector staat duurzaamheid hoog op de agenda. In dat kader ontwikkelde DNB een nieuwe manier om de klimaatimpact van Bitcoin te meten. DNB probeert al langer de klimaatimpact van de gehele financiële sector beter in beeld te brengen. De resultaten die DNB heeft verkregen door gebruik te maken van de nieuwe methode laten een duidelijke toename zien in het energiegebruik van het Bitcoin-netwerk. Deze toename is vrijwel geheel toe te schrijven aan de groei van de rekenkracht die nodig is voor de cryptomunt. De elektriciteitsmix tussen hernieuwbare en fossiele brandstoffen bleef in deze periode namelijk vrijwel constant.

Resultaten onderzoek

Eén Bitcointransactie zorgde in 2020 voor een CO2-uitstoot van 402 kilogram. Ter vergelijking: een gemiddeld Nederlands huishouden stoot per maand 611 kilogram CO2 uit. Het aantal transacties met de cryptomunt daalde in 2020 met zes procent naar 112 miljoen. Of het energieverbruik op deze manier blijft stijgen, is moeilijk te zeggen. Dat hangt sterk af van het aantal miners die crypto’s delven. Er zullen meer minders bijkomen als de waarde van de munt stijgt.

Hoog energieverbruik

In vergelijking met andere cryptovaluta verbruikt Bitcoin veel energie. Dat komt doordat de munt gebaseerd is op een energie-intensief algoritme. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor Ethereum. Er zijn andere technologieën beschikbaar die een lager energieverbruik opleveren. Het is dan ook wachten tot hier op grote schaal beleid op gaat worden gemaakt. De Zweedse financiële toezichthouder heeft al gepleit voor een Europees verbod op cypto’s die gebruik maken van een energie-intensief algoritme.

Crypto’s versus conventionele betaalmiddelen

Uiteindelijk wil DNB een vergelijking kunnen maken tussen het energieverbruik van cryptovaluta en het verbruik van conventionele betaalmiddelen. Dat is nu nog moeilijk te bewerkstelligen door een mismatch in meetmethodes. Wel duidelijk is dat de ontwerpkeuzes die worden gemaakt voor zowel cryptomunten als conventionele betaalmiddelen een grote impact hebben op de CO2-voetdruk per transactie. De nieuwe methode bestaat uit vijf bouwstenen die gebaseerd zijn op open access data. DNB moedigt iedereen die geïnteresseerd is aan om de methode te gebruiken, verbeteren of updaten.

