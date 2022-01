ECB-lid Villeroy: inflatie eurozone nadert hoogtepunt

De snel oplopende inflatie in de eurozone, die beleidsmakers de afgelopen maanden verraste, heeft bijna het hoogtepunt bereikt. Dat zei de Franse centralebankpresident François Villeroy de Galhau, die ook bestuurslid is bij de Europese Centrale Bank, in een nieuwjaarstoespraak.

De Franse consumentenprijzen in december laten volgens Villeroy al de eerste tekenen van stabilisatie zien en de ECB verwacht daarnaast dat de opwaartse druk op de prijzen in de loop van 2022 zal afnemen. Ook uit een afzonderlijk onderzoek naar het vertrouwen onder Franse consumenten blijkt dat een groeiend aandeel van de Franse huishoudens verwacht dat het tempo van de prijsstijgingen de komende maanden zal afnemen.

Hoogtepunt dichtbij

“De inflatie is nu dicht bij haar hoogtepunt in ons land en in de eurozone”, aldus Villeroy. “Hoewel we zeer waakzaam blijven, zijn we van mening dat de leveringsproblemen en het prijsopdrijvende effect van de hogere energiekosten in de loop van het jaar geleidelijk zullen afnemen.”

Door de sterke inflatie aan het einde van 2021 besloten Villeroy en zijn collega’s bij de ECB om bij de beleidsvergadering in december een koers uit te stippelen om de coronasteun voor de economie af te bouwen. De ECB koopt maandelijks voor miljarden aan staatsleningen en bedrijfsobligaties op om zo geld in de economie te pompen, maar dat programma loopt nu eind maart af.

Inflatie valt terug

De inflatieverwachting van Villeroy ligt in lijn met de vooruitzichten van de ECB. De centrale bank voorziet dat de inflatie op middellange termijn terugvalt tot onder de doelstelling van 2 procent. Voor 2023 en 2024 gaat de ECB uit van een inflatie van 1,8 procent. Villeroy verwacht daarbij dat de stijging van het algemene prijspeil dichter bij het doel van 2 procent zal blijven dan in de jaren voor de coronapandemie.

De Franse centralebankpresident schudde ook de dreiging van een verstoring van het herstel door de omikronvariant van zich af en zei dat de economische effecten “relatief beperkt” zullen zijn. Zelfs in een ongunstig scenario dat erger is dan de huidige situatie, verwacht hij dat de Franse economie tegen 2023 nog steeds zal terugkeren naar het groeipad van vóór de coronacrisis.

“We hebben de afgelopen twee jaar geleerd dat elke nieuwe golf van het coronavirus, hoe ernstig ook, minder economische effecten heeft”, aldus Villeroy.

