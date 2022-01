Economie laat kleine groei zien, inflatie blijft stijgen

De cijfers van de Global Economic Conditions Survey (GECS), de wereldwijde enquête van IMA en ACCA onder bijna 2500 accountants, waaronder 150 CFO’s, laten de status van de huidige economische situatie zien door de ogen van leidende financiële professionals.

ACCA is de wereldwijde beroepsorganisatie voor professionele accountants. IMA is het Institute of Management Accountants. Wat blijkt er uit het rapport over het laatste kwartaal? Het vertrouwen in de economie is in Q4 2021, net als in Q3, weer gedaald. In West-Europa, waar de Omicronvariant als eerst grootschalig uitbrak, vond de grootste daling plaats. West-Europa was de eerste regio waarin deze daling van vertrouwen zichtbaar werd.

Orders stijgen wereldwijd

Orders: In tegenstelling tot het vorige kwartaal zijn de orders in Q4 wereldwijd gestegen. De grootste stijgingen vonden plaats in West-Europa en Noord-Amerika. In het laatste kwartaal stond de Nederlandse productie op het hoogste niveau ooit en de orders in West-Europa en Noord-Amerika zijn nu het hoogst van alle regio’s.

Economisch herstel: De economie demonstreert een kleine groei en alle indicatoren staan nog boven de niveaus van voor de pandemie. De impact van de restricties die eind 2021 werden aangekondigd, lijkt vooralsnog klein.

Inflatie zal verder stijgen

Inflatie: Volgens de huidige consensus zal de inflatie nog verder stijgen in 2022. De Nederlandse inflatie bedroeg in december 6.4% en is daarmee koploper in de Eurozone. De hoogte van de inflatie is te danken aan verschillende factoren, zoals de hogere energieprijzen en transportkosten.

Operationele kosten: De GECS-bezorgdheidsindex over de operationele kosten blijft verder stijgen en bevindt zich nu op het hoogste niveau sinds het eerste kwartaal van 2019. De bezorgdheid over de operationele kosten is meer dan verdubbeld over het afgelopen jaar en zal waarschijnlijk op een verhoogd niveau blijven in het begin van 2022. Een van de grote redenen hiervoor is de stijgende lonen, en krapte op de arbeidsmarkt.

Bezorgdheid verandert niet van niveau

Angst: De twee angstindexen – waarbij de bezorgdheid dat klanten en leveranciers mogelijk failliet gaan wordt gemeten – zijn dit kwartaal niet veel van niveau veranderd. Beide liggen nog steeds boven het niveau van voor de pandemie.

West-Europa: Vertrouwen afgeremd

In West-Europa daalde het vertrouwen in de economie het sterkst van alle grote regio’s. De Omicronvariant verspreidde zich het eerst en het snelst in West-Europa en dit heeft het vertrouwen waarschijnlijk afgeremd. Het effect van de nieuwe COVID-maatregelen op de groei zal vermoedelijk vrij bescheiden en van korte duur zijn, maar wijst wel op een zwakke periode rond de jaarwisseling. Het niveau van de orders is sterk gestegen in West-Europa, en is nu na Noord-Amerika op het een-na-hoogste niveau van alle regio’s.

West-Europa, Bron ACCA/IMA (2012-21)

De eurozone en outlook voor 2022

Veel eurozonelanden hebben nieuwe maatregelen aangekondigd, die beperkingen opleggen aan de horeca en het organiseren van evenementen. Hoewel bescheiden in vergelijking met de restricties die van kracht waren tijdens het begin van de pandemie in 2020, schaden deze maatregelen het vertrouwen en de consumentenuitgaven. Er wordt verwacht dat de Omicrongolf in de eerste maanden van 2022 zal afnemen en dat de tekorten in de distributieketen enigszins verminderen. Na een bbp-groei van bijna 5% in 2021, wordt voor 2022 een bescheiden vertraging in de groei tot ongeveer 3,5% voorspeld. Anders dan in de VS en het VK is een verhoging van de rente dit jaar onwaarschijnlijk, hoewel de Europese Centrale Bank (ECB) heeft aangekondigd het tempo van de activa-aankopen in de loop van het jaar te zullen beperken.

De digitale revolutie

De invoering van digitale technologie door opkomende markten kan op lange termijn de drijvende kracht achter hun economische groei vormen. In veel gevallen hebben deze landen het voordeel dat zij de pijnlijke technologische ontwikkelingsfase kunnen omzeilen, en direct over kunnen gaan op digitale voorzieningen. Bancaire en financiële diensten zijn hiervan wellicht het beste voorbeeld. In de top 30 van landen met de hoogste omzet uit digitale diensten als percentage van het bbp, staan 16 landen uit de ontwikkelende wereld. Indonesië, bijvoorbeeld, is volgens deze maatstaf verder gevorderd dan Frankrijk of Canada. En sinds 2017 zijn de digitale inkomsten in ontwikkelende landen met gemiddeld 26 procent per jaar gegroeid, tegen 11 procent in ontwikkelde landen.

