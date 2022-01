Finance week: cijferseizoen krijgt vervolg

Het cijferseizoen krijgt de komende beursweek een vervolg. In Amsterdam gaat de aandacht aan het begin van de week uit naar Philips. Het zorgtechnologieconcern kwam onlangs al met een winst- en omzetalarm. Daarnaast is de aandacht in de Verenigde Staten gericht op handelsupdates van bekende bedrijven als Apple, Tesla en Microsoft. Verder neemt de Amerikaanse Federal Reserve een rentebesluit.

Philips liet beleggers eerder deze maand schrikken. De onderneming moest meer geld opzij zetten vanwege de terugroepactie van zijn slaapapneuapparaten. De apparaten bevatten een isolatieschuim dat bleek af te kunnen brokkelen, wat gevaarlijk kan zijn voor gebruikers. Ook zou het schuim, als het in aanraking komt met bepaalde schoonmaakmiddelen, tot chemische reacties kunnen leiden die mogelijk schadelijk zijn. Daarnaast waarschuwde Philips al voor mindere resultaten, onder meer door problemen in de leveringsketen en stijgende kosten.

Signify, de voormalige verlichtingstak van Philips, komt deze week ook met cijfers. In Amsterdam is er verder aandacht voor updates van vastgoedfonds NSI en vastgoedinvesteerder WDP.

Beurzen waren in de ban van rentevrees

Vorige week waren de beurzen in de ban van de rentevrees. De rentes op de obligatiemarkten stijgen door de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank het belangrijkste rentetarief dit jaar flink gaat verhogen om de hard oplopende inflatie aan te pakken. Deze week neemt de Federal Reserve daar een besluit over. Hogere rentetarieven zijn slecht nieuws voor risicovollere beleggingen als aandelen en voor techaandelen in het bijzonder. Zo is de Nasdaq sinds het begin van het jaar 11 procent kwijtgeraakt.

Nieuwe raming groei wereldeconomie

In de Verenigde Staten komen ook Logitech, IBM en Intel met resultaten. Verder staan fastfoodketen McDonald’s, vliegtuigbouwer Boeing, industrieconcern General Electric, telecomaanbieder AT&T, oliedienstverlener Halliburton, farmaceut Johnson & Johnson, olie- en gasconcern Chevron en vrachtwagenfabrikant Paccar, het moederbedrijf van DAF, op de rol.

Daarnaast komt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) met een nieuwe raming voor de groei van de wereldeconomie. Hier is de vraag in hoeverre de verspreiding van de omikronvariant invloed heeft op het herstel van de coronacrisis.

