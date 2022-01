Frauderende topvrouw Theranos hoort pas in september haar straf

Elizabeth Holmes, de voormalig topvrouw van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos, hoeft de komende maanden nog niet de cel in. Ze werd onlangs schuldig bevonden aan fraude, waardoor ze een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar riskeert. Maar een rechter heeft besloten dat de zitting over de bestraffing van de gevallen zakenvrouw pas in september volgt.

Holmes werd eerder deze maand door een Amerikaanse jury schuldig bevonden aan vier van de elf aanklachten in de fraudezaak tegen haar. De jury achtte deels bewezen dat Holmes investeerders voor honderden miljoenen dollars heeft opgelicht en patiënten in gevaar heeft gebracht met onnauwkeurige laboratoriumresultaten.

Zaak uitstellen tot later dit jaar

Er had sneller meer duidelijkheid moeten komen over de straf voor Holmes, maar de rechter kreeg een verzoek van aanklagers en advocaten om het vervolg van de zaak nog even uit te stellen tot later dit jaar. Dan is als het goed is ook bekend of voormalig operationeel directeur Ramesh Balwani schuldig is bevonden. Tegen hem loopt een afzonderlijk proces en dat is vanwege de coronapandemie eerder uitgesteld tot maart.

Bloed prikken

In 2013 startte het bedrijf Walgreens een proeftraject met Theranos in de Amerikaanse staat Arizona, waarbij klanten van de drogisterijketen in de winkel bloed lieten prikken dat vervolgens in het laboratorium van Theranos in Californië werd onderzocht. Daarbij maakte Theranos niet gebruik van de eigen maar van gangbare technologie, kwam later via klokkenluiders aan het licht.

Het geplaagde Theranos hield in 2018 op te bestaan. Het bedrijf was op het hoogtepunt 9 miljard dollar waard. Veel investeerders, waaronder Rupert Murdoch en de voormalige Amerikaanse onderwijsminister Betsy DeVos, raakten vele miljoenen kwijt door de affaire.

