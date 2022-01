Gerdi Verbeet is benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Unilever Nederland. Ze was al lid van de raad en volgt nu Kees van der Waaij op als voorzitter.

Unilever Nederland heeft als dochterorganisatie van de multinational Unilever een eigen raad van commissarissen. Verbeet is tussen 2001 en 2012 actief geweest in de politiek als Tweede Kamerlid voor de PvdA. Ook heeft ze bijna zes jaar opgetreden als Kamervoorzitter. Na haar politieke carrière was Verbeet tot vorig jaar voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Commissarissen Unilever Nederland

In de plaats van Verbeet komt Willemien Caderius van Veen plaats in de raad. Zij bekleedde tussen 1984 en 2005 al verschillende functies bij Unilever en kent de organisatie dus goed. De andere leden in de raad zijn Manfred Aben en Evert Verhulp.

