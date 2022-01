Hoe bestrijdt de Federal Reserve de inflatie?

De Verenigde Staten worden in finance wel als ons voorland gezien. De Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, komt deze week bijeen om naar haar monetair beleid te kijken. Pakken ze de inflatie aan? Christian Scherrmann, Amerika-econoom bij vermogensbeheerder DWS, vertelt wat hij verwacht van de vergadering.

De financiële markten speuren naarstig naar tekenen van de normalisering van het monetaire beleid. Is de kans reëel dat de Fed de rente in maart verhoogd met 50 basispunten? “Wij denken van niet”, aldus Scherrmann. “Maar het kan wel zijn dat de oplopende inflatie de Fed toch tot meer actie dwingt. Als de inflatie in januari en februari verder stijgt, kan de Fed zich genoodzaakt zien om met een rentestap van meer dan 25 basispunten te komen.”

Balans afbouwen voordat er een rentestap komt

“Daarnaast wordt er met smart gewacht op een aankondiging van de Fed over de afbouw van haar balans. Tapering is inmiddels het gesprek van de dag en als we uitgaan van het verleden mag het geen verrassing heten dat de Fed eerst komt met een plan over hoe ze de balans gaat afbouwen voordat er een rentestap wordt genomen”, aldus Scherrmann.

Fed schiet sneller in beweging

“De vorige keer dat dit speelde zat er ruim een jaar tussen het begin van de discussie en de eerste renteverhogingen en het duurde nog langer voordat de afbouw van de balans op gang kwam.” Maar Scherrmann denkt dat de Fed nu sneller in beweging schiet. De tijden zijn veranderd en de variabelen zijn niet te vergelijken met vroeger. Ondanks de krachtige groei is er sprake van een extreem hoge inflatie.”

Generale repetitie voor daadwerkelijke verhoging

“Er ontbreekt echter nog één belangrijke bouwsteen voor een renteverhoging: de officiële verklaring dat de economie op maximale werkgelegenheid zit. Het banenrapport van December – dat pas na de vorige Fed-vergadering werd gepubliceerd – kan de beleidsbepalers aanzetten tot zo’n verklaring. De bijeenkomst van deze week kan worden gezien als de generale repetitie van de Fed voordat ze de rente daadwerkelijk verhoogt.”

