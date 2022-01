Inflatie in Eurozone op hoogste niveau sinds invoering Euro

De inflatie in de Eurozone lag afgelopen december op vijf procent. Dat is het hoogste niveau sinds de invoering van de Euro. Dat meldt het Europees statistiekbureau Eurostat.

De oplopende inflatie van de afgelopen maanden heeft alles te maken met de hard oplopende energieprijzen voor onder andere gas en elektriciteit. Daarnaast betalen we steeds meer voor onder andere voedsel, diensten, industriële goederen, tabak en alcohol. De sterk oplopende trend lijkt wel bezig te zijn aan een ommezwaai. In november was de inflatie namelijk 4,9 procent.

Verschillen per land

Binnen de Eurozone zijn er grote verschillen in inflatie. Estland voert met 12 procent de lijst aan. Portugal en Malta sluiten met respectievelijk 2,8 procent en 2,6 procent de hekken. In Nederland kijken we aan tegen een inflatie van 6,4 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Kerninflatie

De kerninflatie bedroeg in zowel december als november 2,6 procent. In de kerninflatie worden de sectoren voedsel en energie niet meegenomen. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze kerninflatie als belangrijke graadmeter in de besluitvorming, omdat het beter een langetermijnvoorspelling weergeeft. De voedsel- en energieprijzen zijn namelijk volatieler dan de prijzen in andere sectoren, omdat ze sterk onderhevig zijn aan onstabiele prijsveranderingen. Zo is het aanbod in voedsel afhankelijk van weersomstandigheden en het aanbod in energie aan beslissingen van OPEC.

Geen renteverhoging

Naar aanleiding van de cijfers gaat de ECB niet over tot verhoging van de rente in het eurogebied. De organisatie verwacht dat de hoge inflatie op de middellange termijn zal terugvallen tot onder de doelstelling van twee procent. Hiermee vaart de ECB een andere koers dan de Bank of England en de Amerikaanse Federal Reserve. ECB-president Christine Lagarde legde donderdag tegen de radiozender France Inter uit waarom: “We bevinden ons in heel verschillende situaties. De inflatie is duidelijk zwakker in de eurozone, terwijl het economisch herstel van de regio ook nog niet zo ver gevorderd is als in de Verenigde Staten.” In de Verenigde Staten liep de inflatie op tot zeven procent. Dat is de hoogste stand in veertig jaar.

