Inflatie VS loopt op naar 7 procent, grootste stijging sinds 1982

Het leven in de Verenigde Staten, de grootste economie van de wereld, is in december in doorsnee 7 procent duurder geworden op jaarbasis. Dat betekent de snelste stijging van de inflatie in bijna veertig jaar.

De almaar oplopende geldontwaarding komt niet als een verrassing. Economen hielden in doorsnee rekening met een stijging tot 7 procent. Mogelijk spoort het inflatiecijfer de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve aan om de rente eerder en sneller te verhogen. Het inflatiecijfer is belangrijk bij de beleidsbeslissingen. Fed-voorzitter Jerome Powell heeft al gezegd dat de rentes mogelijk eerder omhoog moeten als de prijzen te snel blijven stijgen.

Tekorten van bepaalde materialen

De hoge inflatie houdt onder meer verband met de herstart van de economie na de coronacrisis, die nog altijd voor tekorten zorgt van bepaalde materialen. Ook speelt de sterk gestegen prijs van energie een belangrijke rol. In november was nog sprake van een inflatie van 6,8 procent. Op maandbasis steeg de inflatie met 0,5 procent. Dat was iets hoger dan de 0,4 procent die alom werd verwacht, maar minder dan de 0,8 procent in november.

Stijgende loonkosten vanwege personeelsgebrek

Maar ook de gestegen prijzen van tweedehands auto’s en huisvesting zorgen voor een oplopende inflatie. Daarnaast hebben bedrijven te kampen met stijgende loonkosten vanwege het personeelsgebrek. Om personeel te lokken worden bijvoorbeeld hogere lonen en bonussen geboden door werkgevers. Die kosten samen met de hogere prijzen voor onderdelen spelen eveneens een rol omdat die worden doorberekend aan afnemers.

Naar verwachting gaat de Fed nu in maart de rente verhogen en komen er later dit jaar nog meer renteverhogingen. Powell heeft gezegd dat hij wel verwacht dat de inflatiedruk dit jaar zal gaan afzwakken omdat de problemen bij de toelevering en transport van goederen en grondstoffen zouden moeten verminderen. De Fed heeft een inflatiedoelstelling van 2 procent.

