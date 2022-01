Jeanine Tijhaar stapte in februari 2021 in haar nieuwe rol als CFO de raad van bestuur van Eneco Group binnen. Zij zet in op inclusief leiderschap, het versnellen van de energietransitie en de finance-transformatie binnen Eneco. Ze praatte met risico-experts van PwC over de manier waarop zij impact wil maken.

Als CFO bij Eneco heeft Tijhaar ook risk in haar mandaat. Dat ziet zij niet als onlogisch. Om risico’s goed op te vangen, is een robuust portfolio met veel flexibiliteit in het systeem nodig. Finance is daarin uiterst belangrijk. Ook al is Tijhaar verantwoordelijk voor risk, in de praktijk is het een onderwerp van het gehele bestuur. Tijhaar: “Ik heb risk in mijn mandaat, maar als board bespreken we strategische risico’s en de bijbehorende dilemma’s gezamenlijk. Ik zie risk echt als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, want het gaat dwars door de hele organisatie.”

–> Lees ook: Angst van bedrijven dat verduurzaming alleen geld kost onterecht

Inclusiviteit

Om echt impact te kunnen maken, gelooft Tijhaar dat een inclusieve werkomgeving cruciaal is. In haar leiderschapsstijl heeft care daarom een grote rol. Aspecten als samenwerken en luisteren staan hierin centraal, want care focust zich op hoe je elkaar succesvol maakt.

Tegenover care staat dare: “De harde kant”, aldus Tijhaar. “Zoals het stellen van ambitieuze doelen en het afbakenen van taken en verantwoordelijkheden.” Maar ook: het grijpen van kansen en de risico’s die daarbij horen adresseren. “In het verleden spraken we bij Eneco vooral over operationele en tactische risico’s, terwijl we nu ook op een strategisch niveau over risico praten. Dan bedoel ik risico geïntegreerd over de hele waardeketen. Natuurlijk adresseren we ook alle risico’s rond financiële verslaglegging, want dat is een basis om ook strategische risico’s te kunnen bespreken.”

Energietransitie

Eneco heeft haar klimaatplan vastgelegd in het One Planet-plan. Hieraan hangt een roadmap om de ambities body te geven. Het plan is opgesteld vanuit het verlangen een bijdrage te leveren aan het klimaatprobleem. Bij dit soort thema’s is finance wederom een belangrijke schakel. Tijhaar: “Ik verwacht dat de CFO van de toekomst steeds meer met ‘non-financials’ bezig zal zijn. Maar finance blijft ook de ‘enabler’ die zorgt dat de middelen en systemen op orde zijn om dat te doen.” Finance is echter geenszins de enige schakel en dus zet Tijhaar in op een brede samenwerking. “Onze ambitieuze agenda vraagt om samenwerking over de verschillende businessunits en waarde-ketens heen. Maar ook om teams die de ruimte en het vertrouwen van het leiderschap genieten om samen onze ambities waar te maken.”

–> Lees ook: Pensioenfondsen in Nederland presteren beter op klimaatverandering dan verzekeraars

Finance-transformatie

Eneco zit midden in een grote finance-transformatie die de hele finance-organisatie opnieuw moet vormgeven. De transformatie wordt vormt de basis voor technologische ontwikkelingen in de toekomst. Systemen, processen, verslaglegging en J-SOx komen allemaal aan bod. “Wij hopen in 2023 SAP S/4HANA live te hebben in alle landen en dit creëert weer vele nieuwe mogelijkheden”, aldus Tijhaar.

Lees het hele artikel bij PwC >>

Lees ook

CFO’s gaan data-uitdagingen en strijd om talent aan

“Roep om duurzaamheid brengt CFO in bedrijfskritische positie”

Volg Executive Finance op LinkedIn!